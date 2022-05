Adutora rompe no Novo Aleixo e equipes trabalham em Manaus

Manaus (AM) – Engenheiros da Ageman acompanham os reparos emergenciais que a empresa Águas de Manaus realiza em parte do trecho da adutora de 500 milímetros, que rompeu na noite desta quarta-feira (4), na avenida Coronel Sávio Belota, no bairro Novo Aleixo.

“O prefeito David Almeida determinou que a concessionária proceda o reparo de forma imediata, a fim de minimizar os impactos para os usuários e nós, da Ageman, estamos de prontidão acompanhando todas as providências e vistoriando o trabalho da empresa, para que tão logo o problema seja resolvido”, assegurou o diretor-presidente da Ageman, Elson Ferreira.

Uma faixa da via no sentido bairro-Centro precisou ser interditada para a realização dos serviços, que começaram ainda de madrugada, e os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para orientar os motoristas que trafegam pela área.

A rede afetada abastece diversos bairros e comunidades da zona Norte de Manaus e, segundo a concessionária, os trabalhos deverão ser concluídos até as 12h desta quinta-feira (5), com a liberação da via para os veículos.

Além de acompanhar a realização dos serviços de manutenção da rede, a fim de corrigir o vazamento, a equipe da Diretoria Técnica de Concessões, Obras e Saneamento da Ageman também está monitorando o abastecimento de água para a localidade e os trabalhos de recomposição asfáltica do trecho afetado e das calçadas dos moradores que ficaram obstruídas com o rompimento da adutora.

A Ageman informa aos usuários que identificarem alguma inconsistência no abastecimento de água deverão fazer o registro da ocorrência junto à concessionária pelo 0800-092-0195 e na Ouvidoria do órgão regulador da Prefeitura de Manaus pelos números 0800-092-3511 e 98842-5821.

