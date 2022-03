Manaus (AM) – Mudando figuras e comandos na estrutura da prefeitura de Manaus, o prefeito David Almeida nomeou o advogado Fábio Augusto Alho da Costa como coordenador do seu Gabinete Pessoal, conforme publicado na edição 5.295 do Diário Oficial do Município, que circulou nesta sexta-feira, (4).

O advogado, concluiu, em janeiro deste ano, um mandato de quatro anos à frente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), que foi assumida, agora, pelo economista Elson Ferreira de Andrade Júnior, que deixou a superintendência da Unidade Gestora de Abastecimento de Energia Elétrica (UGPM Energia), estrutura integrante da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). No lugar de Elson, assumiu o advogado Helder Pinto da Silveira, que já fazia parte da gestão David Almeida na Subsecretaria Municipal de Assuntos Administrativos e de Governo.

Em visita à autarquia, nesta sexta-feira, David Almeida agradeceu o trabalho realizado pelo advogado Fábio Alho na Agemam.

“O Fábio é um homem honrado, decente e muito capaz que agora será direcionado para uma outra missão. Ele está sendo substituído com a mesma grandeza pelo Elson que tenho a certeza de realizará um excelente trabalho pela melhoria dos nossos serviços regulados na cidade e a vocês deixo o desafio de se darem um pouco mais para que possamos trabalhar e fazer muito mais pela cidade que já fez tanto por nós e torná-la um lugar muito melhor. É assim que eu trabalho, com metas e resultados”, assegurou o prefeito.

Fábio Alho disse ao Portal Em Tempo que as determinações são de interagir e ter boas e abertas relações com todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário. “A ideia inicial do gabinete pessoal do prefeito é buscar ainda mais uma integração entre toda a administração direta e indireta da prefeitura de Manaus, mas principalmente com a Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social, Conselho Municipal de Gestão Estratégica, a Casa Civil, o Centro de Cooperação da Cidade (CCC), Procuradoria Geral do Município”, disse o novo coordenador.

