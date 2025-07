Os 50% de Trump diminuem a inflação e o custo de vida dos brasileiros

Por Juarez Baldoino da Costa (*)

Se vingar, a tarifação de 50% sobre as exportações brasileiras para os EUA pode diminuir as compras dos americanos, forçando a uma sobra dos produtos exportáveis no mercado interno brasileiro, caso não se consiga novos países compradores.

Para escoar o que estiver em estoque por não conseguir ser exportado, principalmente os produtos do agro, mas não somente, a prática mais comum é reduzir o preço interno para atrair a procura e escoar parte deste excedente.

Esta redução de preços e consequente aumento de procura é a conhecida lei da oferta e da procura, beneficiando diretamente o consumidor brasileiro, inclusive a cesta básica, o que ajuda também a reduzir os índices inflacionários.

O fato da taxação afetar diretamente o exportador do Brasil, o que de fato é um problema, não impede o benefício que o consumidor interno vai usufruir.

Assim, a manga, a carne, o café e a laranja, por exemplo, se perderem pedidos de compra dos EUA, poderão ser mais consumidos pelos brasileiros e com menor custo, o que certamente não era a intenção do presidente Trump.

A compreensível posição do governo brasileiro em rebater a medida unilateral norte-americana, de certa forma vai contra o benefício interno que a medida pode trazer à população do país.

A situação pode ainda estar apontando para um mercado interno potencial pouco explorado que, se desenvolvido a partir desta experiência dos 50%, tornaria os fabricantes nacionais menos dependentes do mercado externo, voltando-se para o mercado interno.

As lições foram passadas, e Trump ainda tem mais de 3 anos de mandato, sem considerar a reeleição…

(*) Amazonólogo, MSc em Sociedade e Cultura da Amazônia – UFAM, Economista, Contabilista, Professor de Pós-Graduação e Consultor de empresas especializado em ZFM.

