Crise humanitária em Gaza é comparada ao Holocausto

Vice-presidente da Comissão Europeia alerta para crise humanitária em Gaza e cobra ação política da União Europeia diante do conflito

Teresa Ribera, vice-presidente da Comissão Europeia, afirmou na quarta-feira (30) que as cenas de pessoas “morrendo de fome” na Faixa de Gaza remetem a episódios históricos trágicos, como “o Gueto de Varsóvia” e “a libertação de Auschwitz”.

Em entrevista à rádio espanhola Cadena Ser, Ribera classificou a situação como um “espetáculo dantesco, intolerável, desumano e imoral”. Segundo ela, a crise humanitária no enclave palestino exige uma resposta mais firme por parte da União Europeia (UE).

Ribera comparou diretamente a atual escassez de alimentos em Gaza com os horrores do Holocausto. Ela defendeu que a Europa precisa agir para conter os ataques israelenses, mesmo diante da falta de consenso entre os Estados-membros do bloco.

Falta de acordo dentro da UE

Questionada sobre a atuação da Comissão Europeia no conflito, a vice-presidente reconheceu limitações institucionais. Segundo ela, as propostas da Comissão nem sempre são aceitas pelos países-membros, responsáveis por conduzir a política externa da UE.

“Cada um traz seu próprio contexto cultural e ponto de vista, e essa sensibilidade se reflete nos debates”, explicou. “No momento, não conseguimos ir além do que já foi proposto. Não temos sequer uma maioria qualificada para tomar decisões.”

Propostas de sanção e impasse político

Ribera também comentou a resistência da UE em adotar medidas mais duras contra Israel, como a exclusão parcial do país do programa científico Horizon Europe. A proposta, até agora, não teve apoio suficiente.

Ela reconheceu que “é muito difícil mobilizar a Europa” nesse momento, mas reforçou que a UE deve reafirmar seu papel político, guiada pelos valores e princípios que fundamentaram sua criação.

Por fim, Teresa Ribera declarou ser favorável à adoção de sanções contra Israel como forma de pressionar pelo fim da ofensiva militar. “É uma corrida contra o tempo; as pessoas em Gaza estão morrendo de fome”, concluiu.

