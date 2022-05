Manaus terá 50 pontos de vacinação contra Covid-19 nesta semana

Manaus (AM)- A capital amazonense terá seis pontos estratégicos e outras 44 unidades de saúde abertas para a vacinação contra a Covid-19, de segunda a sexta-feira (9 a 13).

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) oferta a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses do imunizante em continuidade à campanha de imunização contra a doença.

Dentre os seis pontos estratégicos – todos na modalidade pedestre – três irão ofertar o imunizante para crianças e adultos: Studio 5, na zona Sul; Sesi – Clube do Trabalhador, na zona Leste; e Arena Amadeu Teixeira, na zona Centro-Oeste, este último em substituição ao Sambódromo.

Já o Shopping Via Norte, na zona Norte, e o Parque Cidade da Criança, na zona Centro-Sul, irão funcionar apenas para a vacinação infantil. O Shopping Phelippe Daou, na Zona Norte, irá atender o público de 12 anos ou mais.

Os endereços, horários e vacinas disponíveis em cada ponto de imunização estão disponíveis no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), e também nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook).

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, faz um apelo para que a população que ainda não tomou a vacina, ou está com doses atrasadas, busquem o imunizante para se proteger contra o vírus.

“A maioria das restrições já foi flexibilizada por conta do alto número de pessoas vacinadas contra a doença, e precisamos seguir juntos na luta contra esse vírus. As vacinas são gratuitas, eficazes e seguras”, destacou Djalma.

Crianças e adolescentes

As crianças de 5 a 11 anos e os adolescentes de 12 a 17 anos devem estar junto dos pais ou responsáveis para receber o imunizante contra a doença. É obrigatória a apresentação da certidão de nascimento ou de um documento de identificação com foto, do cartão de vacina, e do CPF ou cartão do SUS.

A primeira e segunda doses da vacina contra a Covid já estão liberadas para esse público, respeitando os intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde. Já a dose de reforço está sendo aplicada apenas em adolescentes com alto grau de imunossupressão, que devem apresentar um laudo que comprove sua condição médica.

Vacinação em adultos

A campanha de vacinação contra a Covid-19, que teve início no dia 19 de janeiro de 2021 em Manaus, já abrange todo o público adulto. Basta comparecer em um dos pontos de imunização, portando documento de identificação com foto e cartão de vacina.

As pessoas com 18 anos ou mais podem tomar a primeira, segunda e terceira doses do imunizante. Já a quarta dose está liberada para pessoas com 50 anos ou mais, trabalhadores da saúde e imunossuprimidos.

