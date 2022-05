Mães celebram recebimento de cadeiras de rodas através de programa CER III

Nas vésperas do Dia das Mães, algumas mães foram beneficiadas com as entregas de cadeiras de rodas através do CER III, na Policlínica Codajás

Manaus (AM) – A sexta-feira (6) foi marcada pela entrega de cadeiras de rodas para 30 pacientes do Centro Especializado em Reabilitação Tipo III (CER III), na Policlínica Codajás, localizada na Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. Os itens, adquiridos pelo Governo Federal, são resultado da parceria entre Governo do Amazonas e do Ministério da Saúde (MS), por meio do programa Viver Sem Limites.

Serão entregues pelo CER III, ao todo, 259 cadeiras de rodas, sendo 77 de monobloco; 50 carrinhos especiais infantis; 25 cadeiras de rodas do tipo paraplégico infantil; 53 tetraplégico adulto; 22 paraplégico obeso e 32 cadeiras de rodas de banho especiais adaptadas.

Helena e Klyssia da Rocha, mãe e filha de 56 e 28 anos, respectivamente, foram umas das beneficiadas. As cadeiras representam um recomeço para famílias que há anos esperam pelo equipamento. No caso delas, a cadeira vai permitir mais locomoção para filha, de acordo com a mãe, que recebeu o ‘presente’ nas vésperas da data especial

Programa já beneficiou muitas mães nas vésperas do Dia das Mães. Foto: Lucas Silva/Secom

“Foi bom porque ela ficava mais no quarto, na sala sentadinha, agora eu posso ir para a cozinha e levá-la comigo, sair mais com ela. Eu saía pouco porque ela pesa, não tinha como carregar. E vai mudar isso, vai dar uma vida melhor para ela, para ir ao shopping, que eu já tinha vontade de levar ela, levava pouquíssimo na Ponta Negra, essas coisas, passear mesmo”, relatou Helena.

A família do César de Souza, de 4 anos, veio do município de Presidente Figueiredo (distante a 117 quilômetros da capital) para receber a nova cadeira. A mãe, Camila de Souza, de 28 anos, falou da necessidade do filho, e das mudanças para a família com a chegada do equipamento.

“São dois anos de espera, e vai mudar muito porque ele é uma criança muito ativa, gosta de passear, gosta de ver a paisagem, ele é muito espertinho. Vai mudar muito porque eu vou poder sair com ele mais, coisa que a gente não podia fazer antes da cadeira. Vai mudar muito a nossa vida, e a gente está muito feliz”, afirmou.

A diretora da Policlínica Codajás, Leonide Brandão, celebrou a conquista da unidade. Foto: Lucas Silva/Secom

“São 259 cadeiras que eu digo que não são só para o paciente, são equipamentos que vão ajudar na qualidade de vida da família. A gente está muito feliz, essas 259 cadeiras estarão sendo distribuídas toda sexta-feira, a gente vai chamar as famílias. Hoje a gente chamou 30, então hoje 30 famílias vão receber, e na próxima sexta-feira, mais 30. Acho que até o meio do ano ou até o final do ano a gente consegue entregar esses equipamentos”, afirmou Leonide Brandão, diretora-geral da Policlínica Codajás.

De acordo com a coordenação do CER III, o novo pedido de cadeiras de rodas especiais foi realizado, ao MS, neste semestre para zerar a fila de solicitações de pacientes do Amazonas. Com capacidade de atender mais de 3,7 mil pacientes por mês, em 2021, o CER III já realizou 65.406 atendimentos e entregou 104.405 equipamentos à população.

