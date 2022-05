Manaus (AM) – Há cerca de quatro anos, os estudiosos da Ufologia em todo o planeta viram com satisfação suas pesquisas serem confirmadas com a revelação pública de que o Pentágono, Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tinha um setor especialmente dedicado à investigação e estudo de objetos voadores não identificados (Ovnis), UFOS, em inglês.

Entre eles, está o ufólogo brasileiro e um dos mais renomados do mundo, Ademar Gevaerd, editor da revista UFO, que nesta quinta-feira (12) estará em Manaus, pela oitava vez, para proferir uma palestra sobre esse tema.

O Pentágono liberou 1.574 páginas de documentos até então secretos, a que Ademar também teve acesso.

Ufologia no Amazonas

A iniciativa de trazer Gevaerd a Manaus é da ufóloga e escritora amazonense Umaia Ismail, que trabalhou com grupos de estudiosos do tema e, por meio deles, teve contato com seres de outros planetas.

Essa experiência, Umaia narrou no livro “Contatos Extraterrestres na Amazônia” que, entre outros, estará à venda durante o evento com Gevaerd.



Hoje, Umaia coordena o grupo UFOAM, que está na fase de consolidação de sua personalidade jurídica.

Local e ingressos

A palestra de Ademar Gevaerd vai acontecer no auditório da Escola Superior de Tecnologia da UEA (UEA/EST), na avenida Darcy Vargas, onde era a antiga UTAM, a partir das 19h30 (hora Manaus).



Os ingressos são comercializados a R$ 70,00. O link para compra do ingresso é https://mpago.la/2tSxPCR.



Ao se inscrever, o participante vai receber um crachá numerado para sorteio de livros e revistas sobre o tema, que estarão disponíveis no evento.

