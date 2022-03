Megacomboio militar russo cerca Kiev; sirenes de alerta são acionadas

As forças russas se preparam para um ataque maciço contra a capital ucraniana. Segundo os EUA, ofensiva pode ocorrer em 24 horas

O Exército russo ampliou o megacomboio que cercará Kiev, capital ucraniana e coração do poder. As tropas, que cobrem um extensão de 64 quilômetros, se aproximam da cidade.

A intenção da Rússia é executar uma ação semelhante àquela feita quando as fronteiras da Ucrânia foram invadidas, em 24 de fevereiro.

Nesta terça-feira (1), por volta das 17h (horário de Brasília), sirenes de alerta foram acionadas. O sinal é um aviso para o risco de ataques.

Na prática, as tropas cercam o alvo e disparam ataques simultâneos, o que dificulta a reação e a defesa. Os detalhes da possível operação foram divulgados por agências internacionais de notícias. Na segunda-feira (28), o comboio tinha 27 quilômetros de extensão.

As forças russas se preparam para um ataque maciço à capital que, segundo informações da inteligência dos Estados Unidos, pode ocorrer em até 24 horas.

O megacomboio é formado por tanques, peças de artilharia, veículos de transporte, contêineres com armas e outros equipamentos de logística militar. O grupo está ao redor do aeroporto de Antonov, distante 25 quilômetros do centro de Kiev.

O Pentágono, órgão de segurança americana, informou que as tropas enfrentam alguns problemas, como falta de alimentos, e estão reorganizando a estratégia de como avançar sobre a cidade.

*Com informações do Metrópoles

