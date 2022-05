Restaurante X Sopão: conheça as modalidades do programa Prato Cheio￼

Manaus (AM) – Com o objetivo de combater a fome e a insegurança alimentar e nutricional da população, o Governo investe na revitalização e construção de cozinhas e restaurantes populares através do programa Prato Cheio.

De forma separada, as duas modalidades servem, diariamente, 400 refeições por dia e, aproximadamente, 400 litros de sopa para a população, na capital e em oito municípios do interior.

Na capital e em seis municípios do interior, os restaurantes populares já são realidade, levando refeições completas para a população pelo preço de R$ 1, de segunda a sexta-feira.

“Você tem fome? Vá a um Prato Cheio. Quando é um restaurante, como a gente chama, você paga apenas R$ 1. Você imagina, você paga R$ 5 e tem almoço a semana inteira. Você chega, faz um cadastro, porque a gente acompanha o perfil das pessoas que a gente está atendendo, porque de repente, daqui um tempo, aquela pessoa não precisa mais, aí vem um outro que precisa mais, então é importante para a gente saber onde estão as pessoas que precisam”, afirmou Kely Patrícia, secretária de Estado de Assistência Social.

A aposentada Júlia Silva, de 68 anos, é moradora do bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus, e fez a primeira refeição no restaurante popular do bairro Alvorada, na zona Centro-Oeste. Ela enalteceu a importância do programa.

“É muito importante, porque nos outros cantos por aí não tem esse negócio de R$ 1 por um prato de comida. Então é muito útil para a população, é de muita serventia para todos que mais precisam, economiza até o gás em casa, para aqueles que não querem cozinhar ou que precisam, até economiza dentro de casa”, afirmou.

Ao todo, são seis unidades de Cozinhas Populares, entre inauguradas e revitalizadas, e que já distribuíram mais de 231 mil litros de sopa. Duas dessas unidades foram inauguradas, de forma inédita, no interior do estado, nos municípios de Tabatinga e Rio Preto da Eva.

Os restaurantes funcionam de segunda a sexta-feira. Já os sopões funcionam de segunda à sábado.

“A sopa é diferenciada. Você faz o cadastro, não paga nada, você toma a sua sopa no local e pode levar para casa. As Cozinhas Populares, onde servem a sopa, funcionam até sábado. Ou seja, você tem alimentação de qualidade até sábado”, destacou a titular da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas).

Em todo o Amazonas, até abril deste ano, as cozinhas e restaurantes populares já distribuíram 460.738 refeições pela capital e interior.

