Mais de 460 mil refeições foram servidas no ‘Prato Cheio’, diz governo do AM

Manaus (AM) – O restaurante popular Prato Cheio, do Governo do Amazonas, já serviu mais de 460 mil refeições nos quatro primeiros meses de 2022. Programa na política de combate à fome estabelecida pelo governador Wilson Lima, o restaurante popular ampliou sua presença em Manaus e, de forma pioneira, está sendo implantado no interior. As informações são da assessoria.

Sob gestão da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), foram distribuídas 460.738 refeições pela capital e interior, tanto nas Cozinhas Populares, quanto nos Restaurantes. Os números compreendem o período de janeiro até abril deste ano.

Segundo a secretária titular da Seas, Kely Patrícia, mesmo com o planejamento do programa pronto em 2019, a pandemia expandiu a necessidade de criação e ampliação do Prato Cheio.

“Nós estamos levando comida, depois de 18 anos, não só para a cidade de Manaus, mas também para os interiores. No início, nós tínhamos um planejamento, em 2019, muito tímido do aumento do quantitativo de segurança alimentar no estado, mas depois da pandemia, com tudo que aconteceu, a necessidade explodiu. Então hoje, na capital, nós já temos inaugurado um Restaurante Popular no Alvorada, e uma Cozinha Popular no bairro da União”, afirmou a secretária.

Todos os dias, em todo o Amazonas, são servidas 400 refeições nos restaurantes populares, e aproximadamente 400 litros de sopa nas cozinhas, atendendo à população em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional.

O Governo do Amazonas já inaugurou oito unidades do Prato Cheio pelo interior do estado.

Com os Restaurantes Populares, foram contemplados os municípios de Manacapuru, Autazes, Itacoatiara, Tefé, Barreirinha e Parintins. Já as duas unidades de Cozinha Popular foram inauguradas em Rio Preto da Eva e Tabatinga.

As unidades do Prato Cheio, na capital ou no interior, mantêm o mesmo padrão de atendimento e de qualidade da refeição, com acompanhamento de nutricionistas.

Nas oito cidades, entre janeiro e abril, o Governo do Estado distribuiu um total de 90.440 refeições, e 10.918 litros de sopa.

Na capital, foram inauguradas duas unidades do Prato Cheio. Um Restaurante Popular no bairro Alvorada, e uma Cozinha Popular no bairro da União.

Entre refeições e sopas, mais de 359 mil refeições já foram distribuídas somente em Manaus, nas duas unidades inauguradas, e em outras sete revitalizadas nesta gestão.

*Com informações da assessoria

