Violência

Suspeito de agredir mulher fugiu após o crime

Em meio ao crescente número de casos de feminicídio no Brasil, uma mulher foi brutalmente agredida pelo companheiro e por familiares após pedir o fim do relacionamento em Coari, interior do Amazonas. As imagens começaram a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (8).

Segundo testemunhas, a vítima e o companheiro, identificado apenas como Renatinho, iniciaram uma discussão dentro da residência do casal após a mulher se recusar a continuar o relacionamento. Durante a briga, ele a agrediu, deixando seu rosto desfigurado e suas roupas rasgadas.

Do lado de fora, familiares de Renatinho tentaram intervir, mas acabaram participando das agressões contra a mulher. A vítima foi socorrida por vizinhos e levada ao hospital do município, onde permanece internada.

O suspeito fugiu, e a Polícia Militar trabalha para localizar seu paradeiro.

Em casos de violência contra a mulher, é possível ligar para 180 (Centro de Atendimento à Mulher) ou 190 (Polícia Militar).

