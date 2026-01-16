Bem-estar



Inaugura no dia 24, em Manaus, a Clínica Integralle e Imperial Sthetic, um espaço dedicado à medicina integrativa, abordagem que une tratamentos convencionais a práticas complementares com foco no cuidado pleno do paciente. A clínica segue um conceito que ganha cada vez mais espaço no mercado de saúde, no mundo, em que as pessoas são tratadas de forma ampliada, considerando corpo, mente e estilo de vida.

Localizada na rua Washington Luiz, bairro Dom Pedro I, a clínica reúne serviços de odontologia, nutrição, psicologia, estética, entre outros. A sócia-fundadora, a odontologista Monique Even, explica que, mais do que tratar sintomas isolados, a clínica Integrali nasce com a missão de entender cada pessoa em sua totalidade. “A medicina integrativa parte do princípio de que cada paciente é único. Nosso foco é promover saúde, bem-estar e qualidade de vida”, detalha.

O objetivo, diz ela, é a prevenção e a promoção da saúde, não apenas no controle de sintomas. “Nesse modelo de atendimento, o paciente está no centro das decisões”, frisa.

A clínica oferece tratamentos com terapia injetáveis, que consiste em soros personalizados com vitaminas e minerais para a nutrição profunda. Também faz parte do portfólio de serviços a ozonioterapia, tratamento complementar que usa uma mistura de oxigênio e ozônio para estimular a oxigenação, além de estética natural facial e corporal com foco em protocolo de emagrecimento.

A Integralle oferece, ainda, tratamentos de harmonização facial e corporal, com o enfermeiro esteta e sócio fundador do espaço, Eugênio Otávio. Ele é criador da técnica otoimperial para harmonização de orelhas definitivas. Outro sócio é o odontologista Elickson Pablo Menezes, especialista em reabilitação oral com prótese e implantes metálicos e de zircônia e lentes de contato, facetas em resina e cirurgias biológicas.



Ambiente – A inauguração da clínica representa também uma mudança na forma de se relacionar com o cuidado em saúde. Desde a ambientação, pensada para transmitir calma, com um paisagismo preparado especialmente para o local, até o tempo dedicado às consultas, tudo foi planejado para que o paciente se sinta ouvido, acolhido e protagonista do próprio processo de cura. O espaço conta com sete salas, recepção e vagas de estacionamento.

“Acreditamos que cuidar da saúde vai além do consultório. Envolve hábitos, emoções e escolhas diárias. Nosso papel é caminhar junto com o paciente nessa jornada”, reforça Monique Even.

Negócio – Além de ampliar o acesso a um modelo de cuidado mais abrangente, a clínica Integralle representa impacto positivo na economia local. A abertura da unidade resultou na geração de 13 empregos diretos, entre equipe administrativa e de serviços de apoio, sem contar com os indiretos – de empresas fornecedoras.

A inauguração da clínica Integralle acontece a partir das 16h, no dia 24, em um evento para convidados. A agenda dos profissionais já está aberta. Para mais informações os interessados podem entrar em contato pelos números (92) 99207-2229 e 99323-1691.

