Corpo de Bombeiros fez a remoção dos restos mortais; caso será investigado pela polícia.

Manaus (AM) – Um tronco humano foi encontrado na tarde desta quinta-feira (12) em uma área de mata próxima a um igarapé no bairro Cidade de Deus, na zona Norte da capital.

O corpo estava jogado no meio da lama, em um trecho de difícil acesso. Moradores que passavam pelo local perceberam a situação e acionaram as autoridades.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foram chamadas para retirar os restos mortais da área alagada. Após o resgate, o material foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames periciais.

A perícia deve identificar a vítima e apontar as causas da morte.

A investigação ficará sob responsabilidade da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que vai apurar se houve homicídio ou ocultação de cadáver.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima ou possíveis suspeitos. A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar nas apurações seja repassada de forma anônima aos canais oficiais.

