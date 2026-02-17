saúde

Vamos falar sobre a mania de segurar o xixi no meio da folia?

O Carnaval chegou e, com ele, aquela maratona de blocos, trios elétricos e, claro, muita hidratação (daquela que a gente gosta e daquela que a gente precisa). Mas, como urologista, eu preciso ter uma conversa de “pé de ouvido” com vocês antes de vestirem a fantasia: vamos falar sobre a mania de segurar o xixi no meio da folia?

Eu sei, eu sei. O banheiro químico do bloco parece uma filial do inferno, a fila atravessa a avenida e ninguém quer perder o refrão da música favorita. Mas o seu trato urinário não entende de cronograma de abadá. Quando você decide “aguentar só mais uma horinha”, está assinando um contrato de risco com o seu próprio corpo.

A nossa bexiga é um músculo elástico e muito inteligente, mas ela não é de aço. Para os homens, segurar a urina por muito tempo causa uma distensão excessiva das paredes da bexiga. Com o tempo, isso pode enfraquecer o músculo detrusor (aquele que empurra o xixi para fora), levando a dificuldades futuras para esvaziar a bexiga completamente.

Além disso, para quem já tem uma predisposição ou próstata aumentada, esse “represamento” é o convite perfeito para uma prostatite ou infecções uretrais.

Para as mulheres, o cenário é ainda mais delicado. A uretra feminina é muito mais curta que a masculina, o que facilita o caminho das bactérias. Quando você segura o xixi, aquela urina parada vira uma “piscina aquecida” para a proliferação de bactérias, como a famosa Escherichia coli. O resultado? A temida cistite. Não tem nada que acabe mais rápido com o Carnaval de uma mulher do que aquela ardência insuportável e a vontade de ir ao banheiro a cada cinco minutos sem sair quase nada.

No Carnaval, a gente bebe mais álcool, que é um diurético potente. Ele inibe o hormônio antidiurético (ADH), fazendo o corpo produzir mais urina do que o normal. Ou seja: sua bexiga vai encher mais rápido. Se você combina isso com o calor de Manaus e a desidratação, o seu xixi fica mais concentrado.

Urina concentrada é irritante para a mucosa da bexiga. É um soco no seu sistema urinário. Não espere a bexiga gritar “socorro”. Sentiu que está com vontade? Comece a procurar um banheiro. É melhor perder 15 minutos na fila do que três dias no antibiótico.

O álcool irrita a bexiga. Beber água ajuda a diluir a urina e facilita o trabalho do seu sistema renal. Meninas, eu sei que o banheiro químico é um desafio. Se possível, usem aqueles dispositivos que permitem fazer xixi em pé ou levem lenços umedecidos e álcool em gel. Só não vale deixar de ir!

Chegou em casa exausto? Vá ao banheiro antes de desmaiar na cama. Urina parada a noite toda após um dia de excessos é o gatilho para a infecção urinária matinal.

Segurar o xixi não é prova de resistência, é falta de cuidado com a sua máquina. Se sentir dor lombar, ardência forte ou notar sangue na urina, o feriado acabou mais cedo e você precisa me procurar ou ir a um pronto-atendimento imediatamente para verificar tudo. Juízo, muita água e um bom Carnaval para todos! O bloco da saúde não pode parar!

Flavio Antunes – urologista

Leia mais: