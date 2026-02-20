COLUNA MAIS NEGÓCIO$

Nova sede simboliza a estratégia da empresa de fortalecer sua presença no Norte em um momento em que o mercado de seguros de vida e previdência ganha tração no país

O Grupo MAG decidiu recomeçar um novo capítulo no Amazonas a partir de Manaus. Com estrutura modernizada e objetivo de crescer acima de 12% na arrecadação em 2026, a companhia irá reinaugurar sua unidade na capital na terça-feira (24/2).

A nova sede simboliza a estratégia da empresa de fortalecer sua presença no Norte em um momento em que o mercado de seguros de vida e previdência ganha tração no país. Sob liderança da superintendente Fabiana Perdiz, a operação local passa a atuar em um ambiente mais alinhado ao perfil do cliente regional e à expansão do setor.

Para Fabiana, a modernização da unidade representa um fortalecimento direto do ecossistema local e amplia o alcance da companhia na região.

“Nós, da unidade MAG de Manaus, contamos com uma equipe altamente engajada e corretores que conhecem profundamente o mercado regional. Nosso principal diferencial é oferecer um portfólio amplo de produtos e soluções, com capacidade de atender às necessidades da região. A nova estrutura nos permite avançar ainda mais, democratizando o acesso à proteção financeira em diferentes momentos da vida das pessoas”, afirma.

Com 191 anos de atuação, a MAG ocupa hoje a segunda posição entre as seguradoras independentes no Amazonas, com cerca de 17% de participação de mercado e liderança nas contratações de Planos Tradicionais, onde detém 45,9%.

Em 2025, a unidade pagou mais de R$ 12 milhões em benefícios, atendeu cerca de 2.300 clientes no ano e mantém uma base superior a 5 mil segurados de vida individual. A rede conta ainda com cinco gerentes e mais de 250 corretores cadastrados.

O movimento ocorre em um cenário favorável. Dados recentes da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) mostram que o mercado brasileiro de seguros de pessoas segue em expansão, impulsionado pela maior conscientização financeira pós-pandemia e pelo aumento da busca por proteção patrimonial e planejamento sucessório. O seguro de vida individual, em especial, vem registrando crescimento consistente acima da média de outros ramos do setor.

No plano nacional, o Grupo MAG também vive fase de expansão. A companhia projeta superar R$ 300 milhões de lucro e alcançar 100 unidades até 2026, ampliando capilaridade no país. Paralelamente, vem modernizando portfólio de produtos, como a linha Invida, e conquistando reconhecimento internacional ao integrar iniciativas de preservação documental e governança em padrões europeus.

A reinauguração em Manaus, portanto, não é um movimento isolado. É parte de uma estratégia maior que combina expansão territorial, modernização operacional e aposta no crescimento regional do mercado segurador.

No Amazonas, onde a formalização financeira ainda avança gradualmente, a expansão da cultura de proteção representa também um amadurecimento econômico. A projeção de crescimento de dois dígitos da MAG no estado indica que o mercado local começa a responder a esse movimento, sinalizando que o seguro de vida deixou de ser um produto periférico para se tornar instrumento central de planejamento financeiro.

O futuro da manufatura e seus reflexos no PIM

Durante mais de um século, a indústria se baseou em um princípio simples: máquinas produzem produtos. Agora, pesquisadores americanos do Massachusetts Institute of Technology (MIT) apresentaram uma plataforma capaz de ir além: imprimir as próprias máquinas. A tecnologia permite fabricar motores elétricos completos em um único processo, reduzindo etapas, tempo e dependência de cadeias produtivas complexas.

Motores estão no centro da economia moderna, presentes de eletrodomésticos à mobilidade elétrica. Simplificar sua produção não representa apenas ganho de eficiência, mas uma possível mudança no próprio modelo industrial. A impressão 3D deixa de ser ferramenta de prototipagem e passa a atuar diretamente na manufatura final, aproximando o mundo físico do digital.

Para o Polo Industrial de Manaus (PIM), baseado na produção eletroeletrônica, o avanço é especialmente relevante. Tecnologias assim podem, no futuro, tornar a produção mais flexível e menos dependente de longas cadeias de fornecimento.

Isso não significa o fim das fábricas, mas sua transformação. A indústria, antes associada a estruturas físicas, começa a incorporar uma dimensão mais digital, em que máquinas podem nascer diretamente de arquivos. Bem-vindo ao futuro!

Manaus passa a integrar rede internacional de robótica com a chegada da My Robot

A chegada da franquia internacional My Robot a Manaus é mais do que a abertura de uma nova escola, é um sinal claro de que a capital amazonense passa a integrar, definitivamente, o mapa da educação tecnológica voltada ao futuro.

Criada na Coreia do Sul em 2008, a rede nasceu com a proposta de ensinar robótica e programação para crianças, jovens e adultos, acompanhando a transformação digital que redefiniu profissões e modelos de negócio em todo o mundo. Atualmente, a marca está presente em mais de 16 países e soma mais de 350 unidades globais. No Brasil, o movimento também ganhou força, com mais de 40 escolas em operação, consolidando o país como um dos principais mercados de crescimento da My Robot.

Agora, com a instalação da primeira unidade em Manaus, a franquia aposta em um território que já possui histórico consolidado em indústria, tecnologia e inovação. A proposta é preparar estudantes para um mercado cada vez mais orientado por automação, inteligência artificial e pensamento computacional.

A expansão ocorre em um momento particularmente favorável. O avanço das chamadas edtechs, que são startups voltadas à educação tecnológica, é um dos fenômenos mais expressivos da economia digital brasileira. Um levantamento da Associação Brasileira de Startups (ABS) identificou 813 edtechs ativas no país, número que representa crescimento de 44% em apenas um ano, evidenciando a velocidade com que o setor vem se estruturando.

TCL desafia liderança histórica da Samsung no mercado global de TVs

Durante décadas, a Samsung dominou o mercado global de televisores, mas esse cenário começa a mudar. No último trimestre de 2025, a chinesa TCL assumiu, pela primeira vez, a liderança mundial em vendas em um período específico, refletindo o avanço das fabricantes chinesas em um setor que movimenta cerca de US$ 96 bilhões por ano.

O crescimento foi impulsionado por preços competitivos, ganho de escala e domínio da produção de painéis LCD, reduzindo custos e ampliando sua presença global. Ao mesmo tempo, as tevês deixaram de ser apenas aparelhos e se tornaram plataformas digitais, impulsionadas pelo streaming e pela integração com serviços.

O movimento, mais do que uma disputa entre empresas, revela uma mudança estrutural na indústria tecnológica. A ascensão da TCL mostra que a liderança, mesmo consolidada, pode ser desafiada e que, no setor de tecnologia, inovar é essencial para permanecer no topo.

Por outro lado, a estratégia da Samsung também reflete uma mudança de foco. A companhia vem concentrando investimentos crescentes em áreas como semicondutores, inteligência artificial, displays avançados e infraestrutura digital, segmentos mais lucrativos e considerados centrais para o futuro da tecnologia. Conclusão: A TCL vende mais TVs. A Samsung constrói o futuro da tecnologia!

RÁPIDAS & BOAS

Na quarta-feira (25/2), das 8h15 às 12h, ocorrerá o ‘Encontro Internacional de Lideranças e Organizações Regenerativas na Amazônia’, evento gratuito que reunirá referências globais da ciência e da inovação. O evento acontecerá no auditório da EST/UEA e as vagas são limitadas. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente pelo link (https://tinyurl.com/2mua2bsx).

Na quarta-feira (25/2), das 9h às 17h, líderes empresariais, executivos industriais, empreendedores, startups, pesquisadores e representantes do ecossistema de inovação se reúnem para discutir os desafios e oportunidades da Transição Ecológica e Digital, tema central da ‘Jornada Nacional de Inovação da Indústria e do Congresso de Inovação da Indústria 2026’. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do link (https://tinyurl.com/ymjmujkw).

Cristina Monte

