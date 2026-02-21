Surpreendido

Tentativa de invasão termina em confronto e suspeito foge na zona Norte de Manaus.

Um criminoso foi surpreendido ao tentar invadir uma residência no bairro Cidade de Deus, na zona Norte de Manaus, durante a madrugada de quinta-feira (19). A ação terminou com o suspeito fugindo após a reação do morador.

O imóvel fica em um nível mais baixo em relação à rua. O homem acreditava que todos estavam dormindo, mas foi percebido antes de concluir a invasão.

Moradora reage à tentativa de invasão

O proprietário da casa ainda estava acordado e notou a movimentação suspeita. Para se defender, ele utilizou um terçado e desferiu golpes contra o invasor. Apesar do confronto, não houve registro de ferimentos graves.

Suspeito fugiu do local

Após o momento de tensão, o homem conseguiu fugir. Até o momento, não há informações sobre a identidade ou prisão do suspeito.

