Detento do semiaberto morre após ataque no Jorge Teixeira

Manaus (AM) – Um detento do regime semiaberto identificado como Madson de Souza Marques, de 22 anos, morreu na noite desta quinta-feira (10), após um ataque criminoso ocorrido na rua Bom Jesus, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Norte de Manaus. Ele foi alvejado com um tiro na cabeça.

Conforme informações, Madson foi surpreendido por criminosos que chegaram atirando em via pública contra ele. A vítima ainda chegou a ser socorrida pela população e foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

Mesmo após dar entrada no setor de emergência, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O jovem já era monitorado por tornozeleira eletrônica.

O corpo dele foi encaminhado ao necrotério da unidade hospitalar e foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e a autoria do crime ainda permanece desconhecida.

