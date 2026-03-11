Câncer do Colo do Útero

Cepcolu marcou um novo capítulo na atenção à saúde da mulher em no Amazonas

Dia 10 de março completou um ano da inauguração do Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero do Amazonas (Cepcolu), uma obra do Governo do Estado, concluída pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

Tenho muito orgulho de ter estado à frente dessa obra, lado a lado com a equipe da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon), unidade que é referência no tratamento do câncer na região.

O Cepcolu marcou um novo capítulo na atenção à saúde da mulher em nosso estado. Uma iniciativa inédita no país, que nasceu da urgência de enfrentar uma realidade dura: o câncer de colo de útero é a neoplasia que causa mais vítimas fatais entre as mulheres do Amazonas. Frente a esse cenário, era imperativo oferecer uma estrutura moderna e acessível, capaz de integrar acolhimento, tratamento das lesões pré-cancerígenas e acompanhamento multidisciplinar, com foco na prevenção à doença.

Quando estive como secretário de Saúde, em 2021, o projeto foi apresentado à SES-AM pelo diretor da FCecon, Gerson Morão, e pela médica Mônica Bandeira, hoje chefe de Departamento do Cepcolu. Não somente pela minha obrigação como gestor, mas também por visualizar a importância dessa ação, abracei o projeto, apresentando-o ao governador Wilson Lima, que autorizou o início das obras em março de 2022.

Em agosto de 2023, já eu estando à frente da UGPE, a obra enfrentava problemas em sua execução. Fui acionado e sabendo da importância dessa iniciativa, assinamos com a FCecon um acordo de Cooperação Técnica, que permitiu o avanço no cronograma e a conclusão da obra.

O Cepcolu foi entregue em 10 de março de 2025, representando um dos maiores avanços na prevenção do câncer de colo uterino no Amazonas. Integrada à FCecon, a unidade funciona como um hospital-dia. Conta com quatro consultórios ginecológicos, quatro salas cirúrgicas e um anfiteatro para cursos e treinamentos. A capacidade do centro é de 3 mil conizações por ano, um avanço expressivo em relação aos 500 procedimentos do tipo que eram realizadas anualmente na FCecon.

Fotos Arthur Castro/SECOM

A cirurgia de conização remove lesões pré-malignas antes que evoluam para o câncer. O impacto desse trabalho é muito significativo na prevenção da doença, um marco que merece ser comemorado e num mês tão emblemático, o Março Lilás, dedicado ao alerta para a prevenção do câncer de colo de útero, doença 100% evitável, por meio da vacinação, do preventivo e da conização.

Nesse período curto de atuação, o Cepcolu já conseguiu reduzir, de até seis meses para 10 dias, o tempo de espera para uma conização, após a primeira consulta. Em um ano, a unidade já realizou 844 conizações, 68,8% a mais do que era realizado anualmente na FCecon, onde eram concentrados os procedimentos.

Além de realizar as conizações, o Cepcolu também faz o acompanhamento das pacientes operadas. O protocolo prevê avaliações semestrais durante dois anos, garantindo um monitoramento contínuo.

Ao atuar na prevenção, o Cepcolu tem efeito positivo sobre toda a rede hospitalar do estado. A redução da incidência da doença, também diminui a necessidade de ocupação de leitos e de cirurgias mais complexas, permitindo a liberação de vagas para outras pacientes que enfrentam diferentes tipos de câncer.

Permite reduzir filas, acelerar o início do tratamento e aumentar as chances de cura, especialmente quando a doença é detectada precocemente. É uma conquista importante para as mulheres e a garantia de um atendimento de excelência.

As ações desenvolvidas no Cepcolu, sem dúvida, já vêm transformando realidades. Estão todos de parabéns – governo, profissionais de saúde e a sociedade que abraçou esse projeto. A luta que nos une numa só trincheira é para que cada vez menos mulheres no Amazonas sofram e morram por uma doença que pode ser prevenida e tratada, quando identificada a tempo.

A conclusão da obra pela UGPE é algo que marca profundamente a minha trajetória profissional e que demonstra o compromisso do Governo do Amazonas com políticas públicas que salvam vidas e a determinação em ampliar cada vez mais a assistência às mulheres e o acesso delas aos serviços da rede pública.

Marcellus Campêlo é engenheiro civil, especialista em Saneamento Básico e em Governança e Inovação Pública; exerce, atualmente, os cargos de secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano – Sedurb e da Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE

Leia mais: