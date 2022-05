Criança vítima de grave acidente de trânsito em Manaus recebe alta médica

A irmã dela segue internada, além do casal Júnior Almeida dos Santos, 35 anos, Caroline Jesus dos Santos, 33 anos, que estavam com as gêmeas no carro

Manaus (AM) – Recebeu alta médica, nesta segunda-feira (16), uma das irmãs gêmeas, de 7 anos, que ficou ferida no grave acidente de carro no último domingo (15), na avenida Natan Xavier, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus, e que estava internada no Hospital e Pronto Socorro da Criança da Zona Leste, o Joãozinho.

A irmã dela segue internada, além dos outros adultos, o casal Júnior Almeida dos Santos, 35 anos, e Caroline Jesus dos Santos, 33 anos, que estavam com as gêmeas no carro. Eles apresentam um quadro estável de saúde.

Relembre o caso

O grave acidente de trânsito vitimou um casal e deixou outras quatro pessoas feridas, sendo dois adultos e as duas crianças. A tragédia aconteceu na tarde deste domingo (15), na avenida Natan Xavier, bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital.

Conforme informações de testemunhas repassadas à polícia, as vítimas fatais identificadas como Maria Edna Costa de Souza, 37 anos, e o mecânico Samuel Ricardo, de 34 anos, estavam em um carro da fabricante Toyota que perdeu o controle, invadiu a contramão da pista e atingiu um Renault Logan, onde estava uma família.

Maria Edna e Samuel, que estavam no carro da Toyota, morreram na hora. No Renault Logan estavam Júnior Almeida dos Santos, 35 anos; Caroline Jesus dos Santos, 33 anos e as gêmeas Karine e Kemilly dos Santos, de 7 anos.

