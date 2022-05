Manaus (AM) – Um suposto ladrão de moto que não teve a identidade revelada sofreu um grave acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (12), após uma tentativa de fuga, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital.

De acordo com as informações repassadas pelos policiais, o suspeito estava com uma motocicleta com restrição de roubo, após ouvir o sinal da polícia para parar, o mesmo fugiu do local, momento em que uma perseguição policial iniciou.

Ainda conforme as autoridades durante a ação o homem colidiu com a motocicleta contra uma segunda viatura que foi acionada para dar apoio na perseguição.

Devido ao impacto o motociclista teve uma fratura exposta no joelho direito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para realizar os primeiros socorros. Após o atendimento o homem foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

O veículo em que ele estava foi apreendido pela polícia e levado para uma unidade policial onde ficou à disposição das autoridades.

