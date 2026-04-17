Polícia

Homem foi localizado após denúncia de mototaxista e confessou o crime

Demison Craveiro Miranda, de 32 anos, foi preso na terça-feira (14) ao tentar fugir pulando muros e telhados após furtar um estabelecimento comercial no bairro Morada do Sol, em Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas. A ocorrência teve início após a denúncia de um mototaxista.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi localizado durante buscas na região, após tentar escapar ao perceber a presença da viatura. Ele correu por residências e chegou a pular muros e telhados, mas acabou sendo alcançado pelos policiais em um conjunto na rua Tucumã.

Já sob custódia, Demison confessou o crime. De acordo com a polícia, o furto aconteceu em um comércio no bairro Aida Mendonça e foi cometido mediante arrombamento.

O suspeito foi levado ao 37º Distrito Integrado de Polícia, onde foram realizados os procedimentos legais. Ele deve responder pelo crime de furto qualificado.

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