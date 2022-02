Raí Saia Rodada lança EP “Cheiro do Mato” com faixas inéditas nesta sexta (11)

Exaltando as raízes que Raí Saia Rodada abre seu ano musical e apresenta nesta sexta (11) seu novo EP “Cheiro do Mato”.

O lançamento da Som Livre chega com quatro canções inéditas, incluindo a homônima música de trabalho que dá nome ao projeto.

A faixa “Cheiro do Mato” contará também com um clipe, disponibilizado no canal do artista no YouTube na próxima sexta-feira (18 ).

O lançamento chega às plataformas digitais

Com trechos como “Um cafezinho quente / um cheiro do mato / o sol iluminando o meu sertão / aqui nós tem riqueza, tem simplicidade / a humildade tá no coração’, “Cheiro do Mato” é um forró animado.

Nascido em Umarizal, no Rio Grande do Norte, antes de mergulhar na carreira artística, Raí morava com a família em um sítio.

Como os hits do forrozeiro não param, os fãs de Raí Saia Rodada podem esperar novas canções e participações especiais, que prometem surpreender o público ainda no primeiro semestre deste ano.

Tracklist

1- Cheiro do Mato

2- Madame

3- Isso Não É Traição

4- Astronauta

Sobre o cantor

Criado em abril de 2000, o forró eletrônico do grupo explodiu no Município de Caraúbas, interior do Rio Grande do Norte, se alastrando pelo Brasil.

O vocalista Raí Soares foi pioneiro na formação da banda que já teve diversos componentes e lançou mais de 10 CDS e 7 DVDs. Em 2012, gravaram um DVD comemorativo de 10 anos de carreira em Recife, com um repertório nostálgico que marcou a trajetória da banda.

Em 2017 fizeram a gravação do sétimo DVD ao vivo, intitulado de Saia Paradise, rodado em Aracajú, Sergipe. No ano de 2018, o lançamento do clipe de “Filho do Mato” bateu a marca de 100 milhões de visualizações no YouTube. O grupo ficou em grande evidência na plataforma de vídeos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Lady Gaga fica fora da lista de indicados ao Oscar

Memorial Zezinho Corrêa é inaugurado em Manaus

Felipe e Cronixta lançam o “Som da Floresta”