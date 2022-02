Lady Gaga fica fora da lista do Oscar 2022 e assunto repercute

Lady Gaga foi esnobada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e está fora da disputa pelo Oscar 2022. A expectativa era que reconhecessem o seu trabalho em “Casa Gucci”. A lista dos indicados saiu nesta terça (8).

Apesar de não ser lembrada pelo Oscar, o nome de Lady Gaga apareceu na lista de indicações de Melhor Atriz do Bafta 2022.

Em “Casa Gucci”, Gaga interpreta Patrizia Reggiani, que tem a vida totalmente mudada quando conhece Maurizio Gucci (Adam Driver), da influente Família Gucci, no final dos anos 1970. Os dois se apaixonam e Maurizio rompe com o pai, Rodolfo Gucci (Jeremy Irons) para se casar com ela.

Gaga, que chegou a ser criticada por seu sotaque no longa, afirmou na pré-estreia do filme, em novembro, que teve um “romance de 9 meses” com sua personagem.

“Eu tive uma relação romântica com minha personagem Patrizia. Tive uma relação romântica com o roteiro e mergulhei de cabeça nesse mundo, porque ela não é nada parecida comigo. Eu não sei de onde veio essa informação de 18 meses. Nove meses, sim, mas o dobro disso, eu não sei”.

A declaração foi dada após a atriz e cantora ser questionada sobre boatos de que teria ficado na personagem por 18 meses.

“Eu realmente sinto que, de certa forma, foi feito um sensacionalismo em cima do meu processo, mas eu não minto sobre meu trabalho e meu processo. Então, vou dizer isso: eu sou romântica em relação à minha arte”, acrescentou.

Premiação

Com Gaga de fora da lista, as indicações na categoria de Melhor Atriz ficaram para:

Jessica Chastain (“The eyes of Tammy Faye”)

Olivia Colman – “A filha perdida”

Penélope Cruz – “Mães paralelas”

Nicole Kidman – “Apresentando os Ricardos”

Kirsten Stewart – “Spencer”

Leia mais:

Confira a lista dos indicados ao Oscar 2022

Filmes de Festival Francês estreiam no Cine Casarão

Pandemia fecha 18 salas de cinema em Manaus