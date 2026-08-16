DEHS

Vítima foi atingida por disparo na cabeça e morreu no local; DEHS deve investigar autoria e motivação.

Manaus (AM) – Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na noite deste sábado (15), na rua Rio Manacapuru, no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus.

Segundo relatos de moradores, o crime ocorreu dentro de uma residência abandonada, que seria frequentada por usuários de entorpecentes. A vítima foi atingida por um disparo na região da cabeça e morreu no local antes da chegada do socorro.

A área foi isolada para os procedimentos de investigação. O corpo deverá ser removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Polícia investiga o homicídio

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

A polícia deverá apurar as circunstâncias do assassinato e buscar informações que possam levar à identificação do responsável pelo disparo.

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