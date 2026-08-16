Semsa explica

Imagens mostram mulher recebendo auxílio de uma profissional durante o parto; Semsa afirma que gestante chegou em período expulsivo.

Manaus (AM) – Uma gestante entrou em trabalho de parto no corredor da Maternidade Dr. Moura Tapajóz, em Manaus, na noite de sexta-feira (14). Imagens registradas no local mostram o momento em que a mulher recebe auxílio de uma profissional de saúde e dá à luz no próprio corredor da unidade.

Após a repercussão das imagens, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) divulgou uma nota para esclarecer as circunstâncias do atendimento.

Semsa afirma que gestante chegou em período expulsivo

Segundo a Semsa, a paciente deu entrada na maternidade já em período expulsivo, fase final do trabalho de parto. Conforme a secretaria, enquanto era encaminhada para o atendimento médico, apresentou rápida evolução e ocorreu o nascimento.

Ainda de acordo com a Semsa, uma enfermeira obstetra habilitada acompanhava a gestante desde a entrada na unidade e prestou assistência imediata, adotando as medidas necessárias para garantir a segurança da mãe e do bebê.

Mãe e bebê estão em boas condições

A Prefeitura informou que, após o nascimento, a puérpera e o recém-nascido foram encaminhados para os cuidados assistenciais necessários. Segundo a nota, o parto ocorreu sem intercorrências e mãe e bebê estão em boas condições clínicas.

A Semsa também afirmou que a equipe assistencial da maternidade estava completa e atuante no momento do parto.

Prefeitura nega falta de equipe

Na nota, a Prefeitura de Manaus afirmou que toda a assistência necessária foi prestada à paciente de acordo com o quadro clínico apresentado.

A secretaria ressaltou que o nascimento ocorreu em razão da evolução natural e acelerada do trabalho de parto e negou que o episódio tenha relação com ausência ou insuficiência de profissionais na unidade.

“A Maternidade informa que, no momento do ocorrido, a equipe assistencial encontrava-se completa e atuante, tendo sido prestada à paciente toda a assistência necessária, considerando sua condição clínica e a rápida evolução do trabalho de parto”, diz a nota.

A Prefeitura reforçou que toda a assistência indicada foi prestada conforme o quadro clínico da paciente. O nascimento ocorreu em razão da evolução natural e acelerada do trabalho de parto, não havendo relação com ausência ou insuficiência da equipe.

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