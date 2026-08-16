Atalaia do Norte

Homem de 29 anos foi detido em Atalaia do Norte após investigação apontar abusos e produção de conteúdo sexual envolvendo adolescente.

Atalaia do Norte (AM) – Um treinador de futebol, de 29 anos, foi preso neste sábado (15) suspeito de estupro de vulnerável, favorecimento da exploração sexual de adolescente e armazenamento de pornografia infantojuvenil, em Atalaia do Norte, no interior do Amazonas.

Segundo as investigações, o caso começou em Manaus, onde o treinador teria usado a posição de autoridade para coagir um adolescente de 13 anos a produzir vídeos de conteúdo sexual.

Adolescente relata abusos durante treinos

Durante escuta especializada, o adolescente relatou que os abusos teriam ocorrido durante os treinos. Segundo o depoimento, o homem teria tocado nas partes íntimas da vítima, inclusive na presença de outros colegas.

Ainda conforme as investigações, quando o adolescente tentava resistir, o suspeito reagia de forma agressiva, com socos no peito e arremesso de objetos.

Investigação aponta envio de material sexual

As apurações também indicaram que o treinador teria realizado transferências via Pix em troca de fotos e vídeos de conteúdo sexual.

Segundo a investigação, ele também teria enviado mensagens de áudio com linguagem ofensiva para pressionar o adolescente a produzir e encaminhar o material.

O suspeito ainda orientava a vítima a confirmar que estava sozinha antes de enviar os arquivos, conforme os investigadores, em uma tentativa de evitar que a conduta fosse descoberta.

Suspeito fica à disposição da Justiça

O homem foi conduzido à delegacia de Atalaia do Norte, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Ele deverá passar por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

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