Investigação

Ataque ocorreu no bairro São Jorge; uma mulher sobreviveu aos disparos e foi levada em estado grave ao hospital.

Manaus (AM) – Três pessoas morreram e uma mulher ficou gravemente ferida durante uma chacina em Manaus na manhã desta segunda-feira (17), na avenida São Jorge, no bairro São Jorge, zona Oeste da capital.

Segundo informações preliminares da polícia, um grupo de criminosos invadiu um imóvel por volta das 10h40 e atirou contra quatro pessoas que estavam no terceiro andar. Entre as vítimas estavam dois homens e duas mulheres.

Uma das mulheres sobreviveu ao ataque, mas sofreu ferimentos graves. Equipes de socorro levaram a vítima para uma unidade hospitalar.

Até o momento, a polícia identificou as vítimas apenas pelos primeiros nomes: Francisco, Isabela e Alcilene. As autoridades ainda não divulgaram os nomes completos.

Polícia investiga a chacina em Manaus

Policiais isolaram a área para preservar o local e realizar os primeiros levantamentos. O Instituto Médico Legal (IML) enviou uma equipe para remover os três corpos.

A polícia ainda não identificou os autores nem esclareceu a motivação do ataque. As equipes de investigação devem apurar as circunstâncias da chacina em Manaus.

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