Investigação

Ataque ocorreu no bairro São Jorge; uma mulher sobreviveu aos disparos e foi levada em estado grave ao hospital.

Manaus (AM) – Três pessoas foram mortas e uma mulher ficou gravemente ferida durante uma chacina na manhã desta segunda-feira (17), na avenida São Jorge, bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus.

Segundo informações preliminares da polícia, um grupo de criminosos invadiu um imóvel por volta das 10h40 e atirou contra quatro pessoas que estavam no terceiro andar. Entre as vítimas estavam dois homens e duas mulheres.

Uma das mulheres sobreviveu aos disparos, mas ficou gravemente ferida. Ela foi socorrida e encaminhada às pressas para uma unidade hospitalar.

As vítimas foram identificadas, até o momento, apenas pelos primeiros nomes: Francisco, Isabela e Alcilene. A identidade completa das vítimas ainda não foi divulgada pelas autoridades.

Polícia investiga o crime

A área foi isolada para o trabalho das equipes responsáveis pela investigação. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção dos três corpos.

A autoria e a motivação do ataque ainda não foram esclarecidas. As circunstâncias do crime deverão ser investigadas pela polícia.

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