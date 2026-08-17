Eleição

Roberto Cidade será o primeiro candidato ao Governo a aparecer no rádio e na televisão a partir de 28 de agosto.

Manaus (AM) – Roberto Cidade será o primeiro candidato ao Governo do Amazonas a aparecer na propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Na sequência, serão exibidos os programas de David Almeida, Omar Aziz, da Federação PSOL/Rede e da Professora Maria do Carmo, conforme a ordem definida por sorteio pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) nesta segunda-feira (17).

A propaganda eleitoral gratuita começa em 28 de agosto e segue até 1º de outubro, dois dias antes do primeiro turno das eleições. A ordem definida no sorteio vale para a primeira rodada de exibição e será alternada nos dias seguintes, conforme as regras da Justiça Eleitoral.

A sequência ficou definida da seguinte forma:

Roberto Cidade – coligação União Pelo Amazonas David Almeida – coligação Pra Cima Amazonas Omar Aziz – coligação Força Amazonas Federação PSOL/Rede, de Isael Munduruku (Rede) Professora Maria do Carmo – coligação Mudar é Urgente (PL/Novo)

Sorteio foi realizado pelo TRE-AM

A definição ocorreu durante audiência pública realizada no Auditório Juiz Fausto Reis, no prédio anexo à sede do TRE-AM, na avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.

Participaram representantes de partidos, federações, coligações, emissoras de rádio e televisão e outros envolvidos no processo eleitoral.

Além da ordem de veiculação, o encontro tratou das regras para entrega e geração das mídias que serão utilizadas pelas emissoras durante o horário eleitoral gratuito.

O Tribunal também apresentou orientações sobre a transmissão da propaganda e medidas relacionadas ao combate à desinformação e ao uso indevido de inteligência artificial nas Eleições 2026.

Propaganda começa em 28 de agosto

Com o início do horário eleitoral, os candidatos terão espaço no rádio e na televisão para apresentar propostas, defender projetos e divulgar ações de campanha.

A propaganda seguirá até 1º de outubro, quando termina o período previsto para a veiculação antes do primeiro turno.

TRE-AM reforça combate à desinformação

A audiência foi conduzida por Mônica do Carmo, presidente do Comitê de Enfrentamento à Desinformação do TRE-AM.

Segundo ela, a reunião também teve como objetivo orientar candidatos, partidos e emissoras sobre as regras eleitorais e garantir maior transparência durante o processo.

O comitê também recebe denúncias relacionadas a possíveis irregularidades no período eleitoral. As informações podem ser encaminhadas à Justiça Eleitoral pelo aplicativo Pardal, pela Ouvidoria e por outros canais disponibilizados pelo TRE-AM.

O Tribunal mantém ainda equipes de fiscalização presencial e virtual para acompanhar situações que possam representar irregularidades durante as eleições.

Com o início da propaganda em 28 de agosto, a disputa pelo Governo do Amazonas entra em uma nova fase, com os candidatos utilizando o rádio e a televisão para apresentar propostas aos eleitores.

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