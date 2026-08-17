Prisão

Três pessoas morreram e uma mulher ficou ferida durante ataque em uma residência no bairro São Jorge.

Manaus (AM) – Ezenilson Silva de Sousa foi preso suspeito da chacina que deixou três pessoas mortas e uma sobrevivente na manhã desta segunda-feira (17), na Travessa Arthur Bernardes, próximo à avenida São Jorge, zona Oeste de Manaus. Entre as vítimas está Guilherme Pereira Lima Filho, de 66 anos, professor da Faculdade de Educação (Faced) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Segundo informações preliminares, quatro homens teriam invadido a residência por volta das 10h30 e atacado as pessoas que estavam no imóvel. Inicialmente, a informação era de que o crime teria sido cometido por um grupo. No entanto, no decorrer das investigações, a polícia passou a apurar a possível participação de Zenilso no ataque.

As vítimas apresentavam ferimentos provocados por arma branca. Após o crime, os suspeitos fugiram do local. A polícia ainda trabalha para esclarecer a dinâmica da ação e identificar os demais envolvidos.

Quem são as vítimas

Guilherme Pereira Lima Filho, 66 anos: professor da Faced/Ufam, dedicou quase quatro décadas à formação de professores. Formou-se em Pedagogia pela Ufam, em 1988, e posteriormente concluiu mestrado em Engenharia de Produção e doutorado em Ciências da Educação.

professor da Faced/Ufam, dedicou quase quatro décadas à formação de professores. Formou-se em Pedagogia pela Ufam, em 1988, e posteriormente concluiu mestrado em Engenharia de Produção e doutorado em Ciências da Educação. Francisco das Chagas Moraes Santão, 67 anos: era pai de Isabella e marido de Dilma, conforme informações de uma amiga da família.

era pai de Isabella e marido de Dilma, conforme informações de uma amiga da família. Isabella Coelho Moraes, 29 anos: segundo uma amiga da família, era pessoa com deficiência e tinha dificuldades de fala e locomoção. Recebia cuidados do pai, que a acompanhava diariamente até a escola. A polícia também apura a informação de que Isabella prestaria depoimento em um processo judicial nos próximos dias.

segundo uma amiga da família, era pessoa com deficiência e tinha dificuldades de fala e locomoção. Recebia cuidados do pai, que a acompanhava diariamente até a escola. A polícia também apura a informação de que Isabella prestaria depoimento em um processo judicial nos próximos dias. Dilma Cilene Lima Sampaio, 53 anos: sobreviveu ao ataque e foi socorrida pelo Samu.

Sobrevivente recebe atendimento

Após o ataque, Dilma chegou às 11h15 ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira. Uma equipe do Samu realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a paciente à unidade.

Conforme o registro clínico, ela apresentava ferimentos nas regiões frontal e parietal da cabeça, provocados por coronhadas, além de estar desorientada no momento da avaliação.

Na unidade, Dilma recebeu sutura e foi encaminhada para uma tomografia computadorizada de crânio. Às 11h55, ela permanecia no hospital aguardando nova avaliação médica.

Até aquele momento, o hospital ainda não havia divulgado o resultado dos exames nem novas informações sobre o estado de saúde da paciente.

Polícia investiga chacina em Manaus

Moradores da região afirmaram que não ouviram disparos, mas relataram ter escutado gritos de socorro vindos da residência.

Após os chamados, equipes da Polícia Militar, incluindo Rocam e Força Tática, foram acionadas e chegaram ao local. A Polícia Civil também iniciou os primeiros levantamentos para esclarecer o crime.

Os corpos das três vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Na sequência, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) assumiu as investigações.

A polícia ainda apura a participação de outros possíveis envolvidos e busca esclarecer a motivação do ataque. A possível relação entre o crime e o depoimento que Isabella prestaria nos próximos dias também está entre os pontos que deverão ser investigados.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou que a motivação e as demais circunstâncias do crime somente poderão ser confirmadas após a conclusão dos trabalhos periciais e o avanço das investigações. As equipes da DEHS seguem realizando diligências e ouvindo pessoas que possam contribuir para o esclarecimento do caso.

Até o momento, Zenilso é tratado como suspeito, e a participação dele no crime deverá ser esclarecida no decorrer da investigação.

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