Procon-AM notifica empresa após voo cancelado para Carauari

Carauari (AM) – O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) notificou a empresa Voepass Linhas Aéreas por conta do cancelamento de um voo para o município de Carauari (a 788 quilômetros de Manaus). O documento foi encaminhado na quarta-feira (1º).

A empresa tem dez dias para prestar esclarecimentos ao órgão. A notificação ocorreu após denúncia enviada por consumidor pelo número 0800 092 1512.

Segundo o passageiro, a companhia não prestou o atendimento necessário após o cancelamento

“Os cancelamentos de voos acarretam transtornos aos passageiros, que fazem todo um planejamento e, muitas vezes, precisam estar no município com urgência. Caso não enviem a resposta ou se a considerarmos insatisfatória, a empresa será multada”, afirmou Jalil Fraxe, diretor-presidente do Procon-AM.

*Com informações da Agência Amazonas

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Procon-MG multa Latam em R$ 10,8 milhões por cobrança indevida na marcação de assentos

Procon-AM multa Apple por venda separada de carregadores de celular

Procon-AM multa Amazonas Energia em R$ 2,5 milhões por queda de energia em Tabatinga