Cantora sertaneja morre após ser atropelada por carro desgovernado

O veículo subiu a calçada e arrastou Tâmara, atingindo mais uma das jovens que estava com ela

A cantora sertaneja Tâmara Matos, de 27 anos, morreu após ser atingida por um carro desgovernado em Itabuna, na Bahia, na tarde de quinta-feira (2).

De acordo com o portal G1, a artista seguia para um restaurante com duas amigas quando foram surpreendidas pelo carro. O veículo subiu a calçada e arrastou Tâmara, atingindo mais uma das jovens que estava com ela.

Tâmara e a amiga foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Mível de Urgência (Samu) e levadas para o Hospital Calixto Midlej Filho. A cantora sertaneja, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Ainda não há mais detalhes sobre o estado de saúde da amiga.

O carro que atingiu a cantora era dirigido por uma idosa de 66 anos. De acordo com a polícia, ela responderá por homicídio culposo. O órgão não comentou o que causou o acidente.

O corpo da cantora é velado nesta sexta-feira (3), e será enterrado no cemitério do município. Tâmara era engenheira e trabalhava na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itabuna. A artista ainda preparava uma agenda de shows para o São João.

