David Almeida decreta luto de três dias pela morte de Saul Benchimol

Saul Benchimol morreu no último domingo (13)

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, lamenta profundamente a morte do empresário e professor amazonense Saul Benchimol, aos 87 anos, neste domingo (13). O prefeito decretou luto de três dias no município.

“Minha solidariedade à família e a todos os amigos neste momento de dor. Saul Benchimol foi um grande empreendedor, um visionário na Amazônia, tendo contribuído muito para o desenvolvimento econômico e social da região. Além disso, teve sua história marcada por amor ao magistério, formando várias gerações e também deixou como legado uma vasta produção intelectual”, disse o prefeito.

Saul Benchimol nasceu em Manaus em 14 de agosto de 1934. Na antiga Universidade do Amazonas (UA), atuou como professor por 36 anos. Desde 2001, ocupava a cadeira de número 11 como membro da Academia Amazonense de Letras.

Em seu currículo, constam mais de 100 publicações, sendo a mais recente a “A saga de um judeu na Amazônia”. No ramo empresarial, foi cofundador da Bemol e Fogás.

Leia mais:

