Morre Saul Benchimol, um dos fundadores da Bemol, aos 87 anos

Manaus (AM) – Morreu no domingo (13), o empresário e professor Saul Benchimol, em Manaus. Ele tinha 87 anos e a causa da morte não foi divulgada.

Filho de de imigrantes judeu, Saul Benchimol nasceu em Manaus em 14 de agosto de 1934. Ao lado dos irmãos Samuel e Israel, foi fundador dos Grupos Bemol e Fogás, contribuindo fortemente para o desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda do Estado Amazonas.

Saul foi professor da Universidade do Amazonas (UA), onde atuou por 36 anos. Cursou mestrado na Universidade New México e também era pós-graduado em Economia Internacional pela Universidade de Yale.

Intelectual e autor de centenas de livros, foi um dos fundadores e primeiro presidente do Clube da Madrugada, importante associação literária e artística brasileira e era membro da Academia Amazonense de Letras desde 2001, ocupando a cadeira de número 11.

Ele tem no currículo 109 publicações, com destaque para o último lançamento: “A saga de um judeu na Amazônia”.

“Apaixonado pela Amazônia, Saul foi voz importante pela preservação e pelo desenvolvimento da região.

Sua perda é motivo de grande pesar para a Bemol que sempre se inspirou em sua sabedoria, carisma e conhecimento. Sua ausência deixa saudosos familiares, amigos e conhecidos”, diz a nota da Bemol.

Nota de pesar

O Governo do Amazonas lamentou o falecimento do empresário e afirma que Saul Benchimol teve importante participação na história do Amazonas, com seu brilhantismo e dedicação à Educação e Cultura.

“Neste momento de luto, o Governo do Amazonas se solidariza à família Benchimol e amigos do estimado professor Saul”, disse a nota.