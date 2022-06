Os servidores da autarquia também foram chamados para fazer parte da Câmara Temática de Gestão e Coordenação do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans)

Manaus (AM) – Cerca de seis funcionários do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), da Prefeitura de Manaus, foram selecionados pelo Ministério de Infraestrutura, do governo federal para integrarem as três Câmaras Temáticas para discutir melhorias na educação, e na engenharia de trânsito, em esfera nacional.

Os servidores da autarquia também foram chamados para fazer parte da Câmara Temática de Gestão e Coordenação do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).

A publicação do Diário Oficial do União (DOU) de quarta-feira, 8/8, traz os nomes dos servidores do IMMU, Uarodi Pereira Guedes e Alcy de Oliveira da Silva, para a Câmara Temática de Engenharia de Tráfego e Sinalização de Trânsito (CTET); Maria Minuza e Antônio Dias, para a Câmara Temática de Gestão e Coordenação do Pnatrans (CTPNAT); além de Hanara Carvalho de Souza e Pedro Miranda Dias, para a Câmara Temática de Educação para o Trânsito (CTEDUC).

O diretor de Engenharia do IMMU, Uarodi Guedes, explicou que as Câmaras do Ministério da Infraestrutura são responsáveis por discutir soluções para o trânsito no país. “Pretendemos levar nossos conhecimentos, além de absorver novos conhecimentos e trazer sugestões de trânsito para a cidade de Manaus. Vamos contribuir com nossas expertises e com nossa realidade. Podem haver problemas de trânsito aqui que não existem em outras cidades do Brasil e discutindo essa problemática, podemos encontrar soluções para o trânsito”, afirmou.

Guedes ressaltou que a seleção para compor os colegiados é por meio de currículos. “Em nosso órgão de trânsito temos dois mestres em Gestão de Mobilidade e Logística. Temos outros profissionais com especialização, então, temos um corpo temático capacitado. Com a participação nessas câmaras, podemos desenvolver ações ainda melhores com essa interação com outras cidades, que podem agregar conhecimentos e soluções de engenharia e educação, que podem ser aplicadas nas demais cidades do Brasil”, frisou

