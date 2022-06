Prefeituras negam relação com suspeitos de envolvimento no caso dos desaparecidos no Javari

Desaparecimento de Bruno Pereira e Dom Philips mexe com poder público no Javari

As prefeituras de Atalaia do Norte e Benjamin Constant divulgaram documentos contestando qualquer relação com o comportamento dos advogados Ronaldo Caldas da Silva Maricaua, procurador-geral de Atalaia, e Davi Barbosa de Oliveira, procurador-geral de Benjamin.

O prefeito David Bemerguy, de Benjamin disse à CNN Brasil que o fato de Barbosa ocupar o cargo de procurador do município não o impede de exercer advocacia privada.

A Promotoria de Justiça de Atalaia, segundo a CNN, estranha que os dois advogados tenham sido imediatamente procurados por familiares de Amarildo da Costa de Oliveira, o “Pelado”, logo após ele ter sido detido como suspeito de envolvimento com o desaparecimento de Bruno Pereira e Dom Phillips.

A Promotoria estranha também a pressa do prefeito Denis Paiva, de Atalaia, em visitar a residência de “Pelado” tão logo soube da detenção do acusado. Denis nega a visita.

Material genético

Por ordem do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), “Pelado” cumpre prisão temporária de 30 dias em Atalaia do Norte.

A suspeita sobre ele cresceu após a Polícia Federal ter encontrado vestígios de sangue na embarcação usada pelo suspeito no domingo, no Rio Itaquaí.

O material coletado no barco chegou a Manaus ontem, em um helicóptero tático Black Hawk, para ser periciado.

Buscas da PF

Empenhada nas buscas do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, a Polícia Federal já percorreu, até quinta-feira passada, 100 quilômetros do Rio Itaquaí, onde os dois desapareceram no último domingo.

A logística da Operação Javari aponta gastos da ordem de R$ 684 mil, conforme a CNN.

Força Nacional

Conforme publicação no Diário Oficial da União, o Ministério da Justiça enviou um contingente da Força Nacional para combater o crime organizado, o narcotráfico e os crimes ambientais nos rios Negro e Solimões, no Amazonas.

A Força vai atuar em parceria com a Operação Arpão I, do Governo do Estado, que também participa das buscas no Vale do Javari.

Outro contingente militar foi enviado às cidades de Boa Vista e Pacaraima, em Roraima.

Mundo na expectativa

A mobilização da Força Nacional ocorre sob a pressão de manifestações de protestos que acontecem em vários países cobrando medidas que esclareçam rapidamente o caso dos desaparecidos no Amazonas.

Em Londres, grupos de manifestantes, na última quinta-feira, pediram ao governo brasileiro celeridade nas operações de buscas.

A pressão internacional levou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, a determinar, ontem, que o governo brasileiro agilize medidas visando à localização imediata do indigenista e do jornalista britânico.

Show de retórica

Para ambientalistas, o recente encontro entre os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e Joe Biden, dos EUA, na Cúpula das Américas, não passou de “um show de retórica”.

De um lado, Biden elogiou a democracia brasileira e, do outro, Bolsonaro afirmou que o seu governo “preserva a Amazônia” e que precisa da ajuda financeira internacional para melhor manter a integridade da região.

Sem perder a pose, na sua breve conversa com Biden, Bolsonaro defendeu o “voto auditável”.

Festival Folclórico

Promovido pela Prefeitura de Manaus, começa domingo (12) o Festival Folclórico do Amazonas, a partir das 19h, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (antiga Bola da Suframa).

Além das apresentações dos grupos folclóricos, o festival também contará com uma feira de artesanatos coordenada pela Semtepi, um espaço atrativo para crianças e uma feira gastronômica comandada por instituições sociais assistidas pelo Fundo Manaus Solidária (FMS), do município, e Fundo de Promoção Social (FPS), do Estado.

Serão 12 noites de festival, com 60 horas de programação, reunindo 72 grupos folclóricos.

Novas creches

O prefeito David Almeida (Avante) assinou ontem ordens de serviço para a construção de três creches, dentro dos padrões exigidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

As três creches funcionarão nos bairros Cidade Nova, Zona Norte, Planalto, na Zona Oeste, e na Vila Buriti, na Zona Sul.

Auxílio de Braga

Programado para ir à votação na próxima segunda-feira (13), o projeto que limita em 17% o ICMS sobre combustíveis e energia poderá incluir um auxílio emergencial de R$ 300 mensais para taxistas, motoristas de aplicativo e condutores de pequenas embarcações.

A proposta de emenda é do senador Eduardo Braga (MDB/AM), que também beneficia com R$ 100 mensais motoristas com habilitação para conduzir ciclomotores ou motos de até 125 cilindradas.

Chico firme

Apesar de boatos em contrário, o ex-vereador Chico Preto diz que continua de pé sua pré-candidatura ao Senado.

Segundo ele, os boatos não possuem fundamento, e garantiu que o apoio do prefeito David Almeida é total a ele.

“O Amazonas olha para Manaus e vê os resultados que David está trazendo. David não quer no senado alguém diferente de seu espírito comprometido por Manaus e o Amazonas”, diz o pré-candidato.

Omar x Eduardo

Condenado em abril deste ano pela juíza Maria do Perpetuo Socorro Menezes, da 15ª Vara do Juizado Especial Cível de Manaus, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) não efetuou o pagamento de R$ 25 mil por ter caluniado o senador Omar Aziz (PSD-AM).

Além do pagamento, Dudu teria que se retratar nas redes sociais por ter chamado de “pedófilo” o senador amazonense.

Até agora, a sentença judicial não foi cumprida.

Multa de 3 milhões

A Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) ingressou com uma Ação Civil Pública contra a empresa Claro S.A. por causa do apagão de telefonia móvel e internet, registrado em março deste ano.

A ação pede que a empresa seja condenada a pagar R$ 3 milhões para reparação por danos coletivos.

UEA convoca

A UEA divulgou edital e convocação para matrícula institucional referente ao Vestibular e ao Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2021, acesso 2022, 1ª etapa, 3ª chamada, que acontecerá no período de 13 a 15/06.

A primeira etapa de matrícula destina-se somente aos candidatos classificados para os cursos cujas aulas terão início no primeiro semestre letivo de 2022.

Suplente tucana

A reitora da Fametro, Maria do Carmo Seffair, será a primeira-suplente do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, na disputa pelo Senado em 2022.

O anúncio foi feito pelo líder tucano na festa comemorativa dos 45 anos de vida pública de Arthur, na quinta-feira (09).

Procon no porto

Uma ação conjunta envolvendo Procon-AM), DPE e Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa autuou a empresa Estação Hidroviária do Amazonas S.A (Roadway) por alta de informação sobre preços de passagens de barcos para o interior do Estado.

A empresa também foi flagrada cobrando taxa de embarque de R$ 5 e estabelecendo diferença de preços entre os pagamentos à vista e em cartão.

Outra empresa autuada foi a Socimar sobre a cobrança de uma taxa para uso do banheiro sem destinação jurídica.