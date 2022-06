INSS vai lançar concurso público com mil vagas para técnico de seguro social

O prazo para a publicação do edital do processo seletivo será de seis meses

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi autorizado pelo governo federal a realizar um concurso público. Serão oferecidas mil vagas para o cargo de técnico do seguro social, que exige nível médio. A autorização da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do Ministério da Economia, foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (dia 13), por meio da Portaria 5.315.

O prazo para a publicação do edital do processo seletivo — com a distribuição de vagas por estados — será de seis meses. O salário inicial oferecido não foi divulgado, mas deve ficar em torno de R$ 5.447.

A responsabilidade pela realização do concurso será da presidência do Instituto Nacional do Seguro Social, a quem caberá editar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos necessários”, diz ainda o documento.

