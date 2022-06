Wilson Lima entrega 48 viaturas para as polícias Civil e Militar

As entregas fazem parte do Amazonas Mais Seguro, programa que amplia investimentos para reforçar o combate à criminalidade

Manaus – (AM) – O governador Wilson Lima entregou, nesta segunda-feira (13), 48 novas viaturas para as Polícias Civil (PC-AM) e Militar do Amazonas (PMAM). Com os novos veículos, melhoria da frota já conta com 217 viaturas entregues, além de mais 50 motos, somente neste ano. Na ocasião, o governador também repassou 700 novos rádios comunicadores às forças de segurança.

As entregas fazem parte do Amazonas Mais Seguro, programa lançado em julho de 2021 pelo governador Wilson Lima e que ampliou investimentos em segurança pública, com a implantação de novas tecnologias, reforma e revitalização de unidades policiais e a ampliação do quadro de servidores das forças de segurança, com a realização de concursos públicos com mais de 2,5 mil vagas.

“Estamos entregando hoje os rádios comunicadores; há 10 anos não havia a troca desses equipamentos. Nós estamos entregando hoje mais um lote de viaturas. Hoje a polícia olha de cima para baixo para a bandidagem. Nunca se teve um armamento tão pesado quando se tem agora para enfrentar a criminalidade”, disse o governador sobre as entregas por meio do Amazonas Mais Seguro.

Em abril, 3 mil novas armas foram entregues para as Polícias Civil e Militar. São pistolas 9 milímetros, da marca Beretta, de origem italiana, que vão substituir as pistolas PT40.

Das 48 viaturas modelo pick-up cabine dupla, 4×4 entregues hoje, 23 vão para a Polícia Civil e 25 para a Polícia Militar. Esta é a quinta entrega de veículos para as forças de segurança realizada pelo governador Wilson Lima em 2022. Em janeiro deste ano, foram repassadas 65 viaturas e 30 motocicletas, que reforçaram o policiamento na capital e no interior do estado.

Em março, a Força Tática, unidade especializada da Polícia Militar, recebeu maisu 14 viaturas. Outros 26 veículos já foram entregues para a PC-AM, em abril deste ano, para reforçar o trabalho dos policiais durante incursões em áreas de difícil acesso.

Também em abril, foram entregues mais 61 viaturas para as Polícias Civil e Militar. No mesmo mês, as forças de segurança ainda receberam três viaturas para o Centro de Formação de Condutores (CFC) e 20 motocicletas para o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), ambos da PMAM.

Mais Viaturas

Além das entregas do Governo do Amazonas, outras viaturas chegarão ao Estado por meio de uma parceria com o Governo Federal.

“Essa é a 11ª do governador Wilson Lima dentro do Amazonas Mais Seguro. Este mês temos mais entregas de viaturas, são viaturas vindas de Brasília. É uma parceria entre o Governo do Estado e o Ministério da Justiça. Fazem parte da operação Vigia.”, disse o secretário de Estado da Segurança, general Carlos Alberto Mansur.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima anuncia recuperação do ramal do Barro Alto em Manaquiri (AM)

Governador Wilson Lima entrega novas armas e veículos para forças de segurança

Wilson Lima anuncia a entrega de 17,5 mil chips de dados móveis a professores