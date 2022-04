Governador Wilson Lima entrega novas armas e veículos para forças de segurança

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima entregou, nesta quinta-feira (21), mais de 3 mil novas armas às Polícias Civil (PC-AM) e Militar (PM-AM), novos veículos para policiais militares e outros equipamentos para o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, incluindo materiais que serão empregados no combate a crimes ambientais.

A solenidade de entrega ocorreu na avenida Governador José Lindoso, bairro Flores, Zona Centro-sul de Manaus, no Dia das Polícias Civil e Militar.

“O policial precisa estar motivado e nós temos feito isso com promoções e equipamentos que a gente tem entregue, como as viaturas com tecnologia embarcada; armamento que dá condições para ele enfrentar a bandidagem; com estruturas como o novo quartel da Rocam que a gente está montando; como é também a questão da Base Arpão no Alto Solimões, das lanchas blindadas. Uma série de ações para que o policial esteja de forma segura combatendo a criminalidade”, disse o governador.

Governador confere armamento. Foto: Divulgação/Secom

As entregas fazem parte de investimentos do Amazonas Mais Seguro, lançado pelo governador Wilson Lima, e coordenado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), com investimentos de R$ 280 milhões. A renovação do armamento das forças de segurança contempla a substituição das pistolas PT40 pelas pistolas 9 milímetros, da marca Beretta, de origem italiana. As armas foram adquiridas por meio do Fundo Estadual de Segurança Pública (FESP-AM).

Ao todo, o Governo do Estado repassou 2,9 mil armas à PM-AM e 300 armas à PC-AM. Este é o segundo lote do novo armamento a ser entregue pelo Governo do Amazonas, neste ano.

No início de março, as Polícias Civil e Militar receberam mais de 3,8 mil pistolas 9 milímetros. O terceiro e último lote está previsto para chegar em Manaus no prazo de 30 dias.

Foto: Divulgação/Secom

Novos veículos

Além das armas, o Governo do Estado também entregou 20 motocicletas à PM-AM, que serão destinadas ao Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e três carros modelo picape para o Centro de Formação e Especialização de Condutores (CFC) da PM-AM.

Outros equipamentos

Também foram entregues equipamentos para dar mais qualidade ao trabalho dos agentes da segurança pública estadual. Ao Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), da PM-AM, foram destinadas pás dobráveis, capuz térmico, caixas térmicas e capas de chuva.

Ainda foram entregues ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, PC-AM e PM-AM capas de chuva, bornal em cordura, porta lanterna, lanterna de cabeça, canivete com cordão, apito, lanterna e pederneira. Houve, ainda, o repasse de terminais móveis de comunicação à Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), que coordena as operações integradas da SSP-AM.

Foto: Divulgação/Secom

Tamoiotatá

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), também entregou ao CBMAM equipamentos que serão utilizados nas próximas fases da operação Tamoiotatá.

Por meio da parceria com o banco alemão KfW, a Sema entregou à corporação itens como motosserra, luvas de proteção, máscara facial, bolsa para resgate, botas de combate a incêndio florestal, entre outros.

Estiveram presentes na solenidade o deputado federal Capitão Alberto Neto e os deputados estaduais Fausto Júnior e Cabo Maciel. “É uma gama enorme de material, de equipamentos que estão sendo entregues, e por isso é um dia especial, duplo especial, por essa entrega muito bonita que o governador está fazendo e também por ser o Dia da Polícia Militar e da Polícia Civil”, disse o secretário de Estado da Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur.

Dois helicópteros do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA) passaram por manutenção e, a partir desta quinta-feira, voltam a ser empregados em operações, reforçando os patrulhamentos aéreos que dão suporte às operações terrestres. O DIOA conta com cinco aeronaves.

