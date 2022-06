Lideranças indígenas se reúnem com FEI para reivindicações em Manaus

Manaus (AM) – Um grupo de líderes indígenas se reuniram com o secretário da Fundação Estadual do Índio (FEI), Zenilton Mura, para reivindicar direitos e pedir apoio do Governo Federal. A reunião ocorreu na noite desta terça-feira (14), na sede da FEI, localizada na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus.

Conforme o Coordenador Geral do Conselho Indígena Mura CI, José Cláudio, o conselho atende 33 aldeias indígenas do município de Autazes (distante a 113 quilômetros da capital), e a reunião foi realizada para as lideranças reivindicarem os seus direitos de forma coletiva. Ele informou que, entre as causas, está a criação de mecanismo e sustentabilidade dentro das aldeias do município, bem como o incentivo à população indígena por parte do governo estadual e governo federal.

O coordenador ainda falou a respeito do desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, que conheciam a luta dos povos e que hoje estão desaparecidos

“A gente lamenta o que está acontecendo ali no Vale do Javari, junto aos nossos parentes. A gente entende que a luta deles também é a mesma que a nossa, que estamos aqui, distantes no rio Madeira. Mas desejo a eles força na luta, pois assim como eles estão lutando pelos direitos, nós também estamos lutando aqui, reivindicando nossos direitos, na saúde, na educação e no território”, explicou José Claudio.

Ainda conforme José Claudio, outra causa importante pela qual os povos estão lutando é a questão da Concessão de Direito Real de Uso (CDRU), que se trata do direito de uma área de terra coletiva para os povos indígenas.

“Em relação aos nossos direitos de terra, estamos tendo o apoio do governo do estado, que tem sido um grande parceiro nosso, mas o governo federal já não tem essa parceria de fazer demarcação de terra. Então nós viemos até a FEI reivindicar esse direito que é a territorialidade do nosso povo”, finalizou o coordenador.

Durante a reunião, o secretário Zenilton Mura informou que nesta quarta-feira (15), representantes de todos os órgãos competentes estarão presentes na sede da FEI para atender as demandas solicitadas pelos líderes indígenas.

Leia mais:

Indígenas protestam contra Bolsonaro e pedem justiça por Bruno Pereira e Dom Phillips

Lideranças indígenas vão à Europa para denunciar desmatamento no Brasil

Indígenas recebem diplomas para atuarem como professores no Amazonas

Acompanhe a página do EM TEMPO no Facebook