Simone chora em primeiro show após afastamento de Simaria

Simone se apresentou pela primeira vez sozinha após o afastamento de Simaria, na noite de quinta-feira (17). A cantora subiu ao palco da Festa do Tomate em Paty do Alferes, no Rio de Janeiro, onde desabafou sobre acusação feita pela irmã de que seria muito controladora.

“Alegria estar com vocês nesta noite. Vocês sabem que a Simaria teve que ser afastada dos palcos. Confesso para vocês que para mim é muito ruim estar aqui sem ela. Por mais que talvez eu tenha exagerado no cuidado porque irmão cuida, irmão ama, irmão protege”, disse a artista, emocionada.

Como era aniversário de 40 anos da Simaria, a produção do evento preparou um bolo de chocolate com beijinho, personalizado com uma bonequinha representando a cantora. Simone cantou com o público o “parabéns” e não conteve às lágrimas.

“Por motivos de saúde ter que ficar sem a minha metade é muito difícil para mim, mas quero deixar no dia do seu aniversário registro que independente das nossas diferenças, você é a cosia mais importante da minha vida. Sou capaz de dar a minha vida pela sua vida”, afirmou.

O que Simone falou da entrevista de Simaria?

Anteriormente, Simone se pronunciou pela primeira vez após a repercussão da entrevista com Simaria à coluna Leo Dias. Em depoimento compartilhado na rede social, a cantora notificou fãs que já estava em Paty dos Alferes e também desejou feliz aniversário à irmã.

“Oi gente, tudo bem? Bom, já estou aqui na cidade do show de hoje e como vocês viram a Simaria foi afastada por motivos médicos. Inclusive, hoje é aniversário dela, que Deus a abençoe, a guarde e proteja. Estou aqui para cumprir nossa agenda de trabalho, nossa jornada e eu conto muito com o carinho de vocês”, comentou a artista, que cumprirá sozinha shows da dupla.

