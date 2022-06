Simone Tebet comemora apoio do PSDB à candidatura: “Estamos prontos”

Brasília (DF) – A pré-candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet, comemorou a decisão do PSDB de apoiá-la na disputa ao Palácio do Planalto. O apoio tucano à emedebista foi anunciado, nesta quinta-feira (9), após reunião da executiva do partido, em Brasília.

Simone afirmou que a união entre MDB e PSDB “é um reencontro do centro democrático não agendado pela história, mas exigido por ela”. “No passado, democracia, cidadania, justiça social. Hoje, pelos mesmos valores e com a mesma urgência, unimos forças por um Brasil sem fome e sem miséria”, defendeu.

“Sabemos da responsabilidade. Estamos prontos. Com coragem e amor, vamos reconstruir o Brasil. Recebo com alegria e imensa honra o apoio do PSDB à nossa candidatura”, prosseguiu a candidata da chamada terceira via nas redes sociais.

A reunião

A reunião que decidiu o apoio tucano à emedebista esteve longe de ser rápida e consensual. O encontro, que durou quase cinco horas e sob clima bastante tenso, oficializou a aliança entre os partidos que buscam lançar um nome alternativo a Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) nas eleições.

Foram 39 votos pela aliança, 6 contra e uma abstenção. O placar inclui os votos computados entre membros da executiva, e das bancadas do Senado e da Câmara. “Obviamente esse resultado já dá um sinal do caminho que o PSDB vai tomar”, disse Araújo, após a reunião.

“Nós vamos oferecer o que temos de melhor ao Brasil. Um nome que possa colaborar com essa caminhada com Simone Tebet”, disse Araújo.

Bruno Araújo ainda informou que confia no acordo a ser fechado para lançar o nome de Eduardo Leite ao governo do Rio Grande do Sul. Para isso, é necessário agora que o MDB anuncie apoio ao ex-governador, que hoje figura como nome favorito nas pesquisas de intenção de voto.

