Vai curtir o Festival de Parintins? Saiba como evitar roubos e furtos

Parintins (AM) – Milhares de pessoas estarão a Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) para prestigiar o 55º Festival Folclórico, neste fim de semana. A distração dos torcedores podem acabar tornando-os alvo de infratores, que aproveitam a festividade para praticar roubos e furtos.

Em razão disso, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) dá dicas de segurança para agir de forma preventiva contra esses crimes, no período do festival.

O delegado Paulo Benelli, titular da 2ª Seccional Norte e 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), informou que os cuidados devem começar desde o embarque para o município.

“Primeiramente, ao se programar para a viagem, seja aérea ou fluvial, é necessário ter cuidado com as bagagens. Além de evitar objetos de alto valor aquisitivo ou sentimental, o turista não pode descuidar de seus objetos nos locais de embarque e desembarque. Além disso, não deve confiar seus pertences a estranhos. É recomendável confiar somente em funcionários credenciados e sempre exigir documentação desse servidor”, disse o titular.

A autoridade policial alertou ainda sobre o perigo de guardar todos os documentos, cartões de crédito e débito e dinheiro no mesmo lugar.

“Evite andar com todos os documentos. Caso seja necessário ter todos em mão, opte por guardar em lugares diferentes, bem como variar onde coloca os cartões e dinheiro, pois, se ocorrer um desses delitos, não irá perder todos esses bens”, informou Benelli.

O delegado ressaltou um dos principais cuidados durante a festividade, ao estar em aglomerações e andar com objetos de valor em pontos de proteção.

“É preciso ter atenção em locais muito movimentados, com multidões e coisas que tirem o foco, pois é nesse momento que os infratores se aproveitam da distração para subtrair aparelhos celulares, carteiras e dinheiro. Não é bom que esses itens sejam guardados nos bolsos de trás ou fiquem expostos na mão, para não facilitar que sejam puxados”, explicou a autoridade.

Outro ponto importante de prevenção, segundo o titular, é ajustar os valores de transferências bancárias nos aplicativos de banco e anotar o número Identificação Internacional de Equipamento Móvel (Imei) do aparelho celular, que é uma numeração única para cada dispositivo.

“Redefinir valores de transferências bancárias por aplicativo é importante para evitar que, ao ser roubado, o autor do crime não consiga transferir valores. Também reforço que anotar o Imei do celular pode ajudar no registro das ocorrências. Se, após um roubo ou furto esse aparelho for encontrado pelas equipes policiais, por meio desse número, será possível identificá-lo e devolvê-lo à vítima”, informou Benelli.

A autoridade policial ressaltou que as equipes policiais devem ser acionadas imediatamente caso ocorram os delitos, seja nos locais de embarque ou no Bumbódromo.

Registro de Ocorrência

Benelli orienta a quem tenha sido vítima de roubo ou furto no período das festividades que procure a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para registrar Boletim de Ocorrência (BO), a fim de formalizar a denúncia, para que seja dado andamento aos procedimentos cabíveis.

As denúncias também podem ser realizadas na Delegacia Virtual, pelo endereço eletrônico https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/, ou pelo número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

*Com informações da Agência Amazonas

Edição Web: Bruna Oliveira

