Manaus (AM) – Um homem identificado como Ocimar Monteiro, de 29 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (4) após assaltar a linha de ônibus 052. A prisão ocorreu em uma área de mata, nas proximidades da Rua Canário, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital.

De acordo com informações de vítimas do roubo, no momento em que o coletivo estava chegando próximo ao final da linha, o bandido entrou no ônibus e logo em seguida anunciou o assalto.

Ainda conforme os relatos, o assaltante dizia que estava armado. Diante disto, por não ter certeza se a arma era de verdade, os passageiros entregaram seus pertences. Após roubar as pessoas, o ladrão pulou a catraca e roubou toda a renda do cobrador.

Depois do roubo o bandido desceu do ônibus e fugiu para uma área de mata. Os policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência, e ao procurarem na região informada, encontraram o suspeito sem camisa e sem os pertences das vítimas.

O homem foi conduzido para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde prestou esclarecimentos sobre o fato, e posteriormente ficou mantido preso, onde agora está à disposição da Justiça.

