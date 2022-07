Corinthians bate o Flamengo por 1 a 0 com gol contra de Rodinei

São Paulo (SP) – Embalado após a classificação heróica sobre o Boca Juniors (ARG) na Copa Libertadores, o Corinthians se impôs diante do Flamengo na lotada Neo Química Arena (SP) e venceu por 1 a 0 com um gol contra do lateral-direito Rodinei.

Com o resultado, os paulistas encostaram no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos, e puseram fim a um tabu que já durava nove partidas sem ganhar do Rubro-Negro.

O Flamengo, por sua vez, entrou com um time majoritariamente formado por reservas. Dorival Júnior decidiu por poupar muitos titulares visando a decisiva partida da próxima quarta-feira (13), contra o Atlético-MG, no Maracanã (RJ), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, os cariocas perderam por 2 a 1 no Mineirão (MG).

Pelo Brasileiro, o Corinthians volta a campo no próximo sábado (16), diante do Ceará, na Arena Castelão (CE). Já o Rubro-Negro recebe no mesmo dia o Coritiba no Maracanã (RJ).

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Protesto antes da bola rolar

Assim como em outras partidas do Brasil, os jogadores do Corinthians e do Flamengo pararam por um minuto e realizaram um protesto com as mãos nas bocas contra a Lei Geral do Esporte, que altera a Lei Pelé.

*Com informações de UOL