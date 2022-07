O vídeo repercutido tem sido compartilhado na internet com a informação de que traficantes do município estariam matando piratas capturados

Manaus (AM) – Vídeos e fotos que circulam nas redes sociais nos últimos dias, mostram cenas brutais de supostos “Piratas do Rio”, sendo esquartejados por supostos traficantes durante um confronto no município de Tonantins, distante à distante a 863 quilômetros da capital amazonense.

O vídeo repercutido, tem sido compartilhado na internet com a informação de que traficantes do município estariam matando piratas capturados. Nas imagens compartilhadas é possível ver a brutalidade em que um homem é esquartejado vivo.

Na ocasião do crime a vítima tem os membros superiores e inferiores, decepados com uma arma branca. Mesmo sem as partes dos corpos, o homem tenta fugir, porém é atingido com golpes na região das costas. O homem não resiste e depois cai chão, momento em que o vídeo é encerrado. Ainda durante a gravação é possível notar que o autor dos golpes não fala em português.

A equipe de reportagem do Portal Em Tempo entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP), para esclarecer sobre as informações divulgadas em relação à motivação do crime. A SSP informou que as imagens divulgadas não correspondem à confronto entre piratas e traficantes.

Leia a nota:

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) esclarece que não procede a informação sobre corpos encontrados no município de Tonantins, no interior do Amazonas, neste domingo (10).

As fotos que circulam em redes sociais são de ocorrência de 2017, quando supostos piratas dos rios foram detidos por pescadores, no município de Manacapuru, e entregues à polícia.

A SSP-AM ressalta que tem intensificado o trabalho das policiais em municípios do interior do estado, com as Operações Fronteira Mais Segura e Hórus.

