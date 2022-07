David Almeida envia mensagem à CMM que reajusta salário dos conselheiros tutelares

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, nesta terça-feira (12), mensagem que será encaminhada à Câmara Municipal de Manaus (CMM) para reajustar o salário dos conselheiros tutelares municipais. Caso seja aprovado, o reajuste virá após 14 anos desde a última mudança no salário dos funcionários, e passa a ser de R$ 4.003,04.

“Eles trabalham com o público jovem, crianças e adolescentes. É uma reivindicação de 14 anos, diga-se de passagem. Em apenas um ano e seis meses chegamos ao entendimento. Estou enviando para a Câmara Municipal essa mensagem de reajuste salarial dos conselheiros tutelares, da mesma forma que eu estou fazendo com todos os servidores da Prefeitura de Manaus. É um reconhecimento ao trabalho que eles desenvolvem e acredito que, nos próximos dias, a Câmara, após o recesso, vai fazer a aprovação para que a gente possa implementar já no contracheque a partir do mês de agosto”, explicou Almeida.

Os conselheiros tutelares de Manaus estão com os salários congelados desde 2008. Para o coordenador-geral do Conselho Tutelar, Emanuel Júnior, a ação do prefeito David Almeida resgata a importância da classe, antes esquecida pelo poder público.

“Hoje é um dia histórico. O prefeito de Manaus vem realizar um sonho dos conselheiros tutelares. Depois de 14 anos, vamos ter o aumento salarial que vai beneficiar os pais e mães de famílias que são conselheiros. Essa é uma motivação muito grande, porque o Conselho Tutelar vem sofrendo perdas salariais. Hoje, nós vamos às ruas proteger o direito da criança e do adolescente com mais afinco”, concluiu.

