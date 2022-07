Após dois anos, PF prende suspeito por morte de líder indígena

A Polícia Federal anunciou, na manhã desta quarta-feira (13), ter cumprido um mandado de prisão contra um suspeito de ter matado o indígena Ari Uru-Eu-Wau-Wau (imagem em destaque) no dia 18 de abril de 2020. Professor e liderança do povo Uru-Eu-Wau-Wau, de Rondônia, Ari virou alvo de ameaças de madeireiros porque, incomodado com a ausência do Poder Público, fiscalizava o território da etnia ao lado de um irmão e tentava impedir os crimes ambientais.

Ari foi encontrado sem vida e com um ferimento na cabeça caído na margem esquerda da rodovia RO-010, na altura do município do Jaru. A Polícia Civil local começou a investigação, mas, diante das evidências de que a disputa pela terra indígena havia motivado o crime, o caso foi federalizado em maio de 2021 e passou a ser responsabilidade da Polícia Federal. Se passou, então, mais um ano de investigações até a decretação da prisão do primeiro suposto envolvido no crime.

Na operação desta quarta, além da prisão do suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi cumprido um mandado de busca e apreensão emitido pela 3ª Vara Federal Criminal. De acordo com o superintendente da PF em Rondônia Rafael Fernandes Souza Dantas, o suspeito já é conhecido pelo envolvimento em outros homicídios na região.

Ainda segundo a PF, o homem já estava preso preventivamente pela prática de outro crime de homicídio, ocorrido aproximadamente oito meses após a morte de Ari.

A corporação ainda não concluiu o inquérito e investiga a motivação do crime.

*Com informações do Metrópoles

