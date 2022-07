Com mãos e pés amarrados, corpo de homem é encontrado em igarapé de Manaus

"A Lei do silêncio impera mais uma vez. A única informação que temos é que ninguém conhece ele no local", disse o sargento da 24ª Cicom

Manaus (AM) – O corpo de um homem, aparentando ter entre 25 a 30 anos, foi encontrado em um igarapé, no beco Casemiro, em uma área conhecida como bairro do Céu, Centro de Manaus, no fim da manhã desta quinta-feira (14).

De acordo com populares, a vítima não é conhecida na comunidade. Ele estava com as mãos e pés amarrados.

“Ficamos mais uma vez assustados, mas isso já se tornou quase que uma rotina, pois sempre estão jogando corpos nessa área. Nunca vi ele pelo bairro “, disse uma moradora, que não quis ser identificada.

De acordo com o tenente Boa Sorte, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a população alega não ter visto quem desovou o corpo no local.

“Vamos ter que aguardar o trabalho da perícia. Ninguém viu nada, como sempre. A Lei do silêncio impera mais uma vez. A única informação que temos é que ninguém conhece ele no local”, disse.

Não é a primeira vez que corpos são encontrados em igarapés de bairros da orla da cidade, inclusive no mesmo local. Recentemente, um corpo do sexo masculino foi encontrado boiando no igarapé.

Pelas caraterísticas, a polícia acredita que o crime esteja relacionado com o tráfico de drogas. As investigações serão feitas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

