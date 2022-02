Seas discute ampliação de assistência social do Governo do Amazonas em Novo Airão

Manaus (AM) – Em mais uma agenda de trabalho visando avanços na área social em 2022, o Governo do Amazonas discute com a Prefeitura de Novo Airão avanços na execução de políticas públicas conjuntas para o município (a 115 quilômetros de Manaus).

Realizada na sede da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), em Manaus, a reunião contou com a presença da titular da pasta, Alessandra Campêlo, e a gestora municipal de Assistência Social e primeira-dama de Novo Airão, Márcia Silveira.

“A reunião girou em torno da execução de emendas para a assistência social, repasse fundo a fundo de mais recursos para Novo Airão, balanço das últimas entregas do Auxílio Estadual permanente no município, entre outros temas relevantes da área”, disse a secretária da Seas.

Desde 2021, Novo Airão tem se destacado no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social. Segundo a secretária Márcia Silveira, o município se diferencia dos demais pela criação de programas como o “Kit Bebê”, que atende mulheres de baixa renda.

Conforme a secretária Alessandra Campêlo, o Executivo Estadual é parceiro de Novo Airão no cofinanciamento da assistência social, no programa Criança Feliz, no apoio técnico à gestão, e nos auxílios emergenciais criados pelo governador Wilson Lima (Pandemia, Enchente e Permanente). O município também recebeu cestas básicas, para atendimento de famílias afetadas pelos impactos sociais da pandemia da Covid-19.

“Vim aqui firmar as parcerias para o ano de 2022 e, também, agradecer todas as ações que envolveram o Governo do Estado dentro do município de Novo Airão. Muito obrigada ao governador Wilson Lima por toda a parceria enviada ao nosso município”, concluiu Márcia Silveira.

Investimento alto – O mais recente aporte do Governo do Amazonas na área social de Novo Airão foi o Auxílio Estadual Permanente, que atende 1.149 famílias com uma ajuda financeira mensal de R$150, que significa mais de R$2 milhões em recursos no período de um ano.

*Com informações da assessoria

